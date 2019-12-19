«Тези терориста»: на пресконференцію Путіна відреагували політики України

Депутатів Верховної Ради зачепили слова президента Росії Володимира Путіна, в першу чергу, про приналежність Причорномор’я та відсутність російських танків на Донбасі. Господар Кремля від українських парламентарів отримав порівняння із терористом, викликав у них сумніви у своїй впевненості, але «не розчарував» у наполегливому створенні міфічних ідеологем навколо України.

Путін, під час своєї пресконференції, серед іншого, сказав, що «споконвічно російські території, які до України взагалі не мали ніякого відношення, все Причорномор'я, західні землі російські були передані Україні» і «тепер ми з цим розбираємося». Також президент Росії заявив, що не має ніякого стосунку до танків на окупованих територіях українського Донбасу, адже «у багатьох гарячих точках світу відбуваються конфлікти і бойові дії із застосуванням танків, артилерії і так далі. Звідки вони беруть? Мабуть, від тих структур і держав, які їм симпатизують. Але це їхня техніка, а не іноземна».

У «Слузі народу» не вбачають, щоб на риторику Володимира Путіна вплинула особиста зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Втім, цього не варто було і очікувати, зауважує у розмові з Радіо Свобода депутат від цієї політичної сили Микита Потураєв.

У риториці очільника Росії нічого не змінилося. Було би дивно очікувати, що риторика зміниться

«У риториці очільника Росії нічого не змінилося. Було би дивно очікувати, що риторика зміниться. Гадаю, що надто давно вони будували свої міфологічні ідеологічні конструкції, надто багато сил вклали, щоб у них повірили. Тут справа не у тому, щоб риторика змінювалася. Наш інтерес у тому, щоб змінювалася їхня діяльність. Є багато чудових українських висловів щодо того, що… м’яко кажучи, нехай говорять. Значно більш важливо, який зв’язок із тим, що відбувалося в Мінську, і словами Путіна. Якщо ці слова є публічним підтвердженням можливості прогресу у Мінську, значить ми маємо справу з одним сценарієм, який обирає Росія. Якщо риторика Путіна залишається риторикою, але прогрес відсутній, то це інший сценарій. Бо знову ж, не на риториці нам слід вибудовувати свої плани, а на тому, як вони себе поводять», – каже Потураєв.

На думку депутата від «Слуги народу», подальші раунди переговорів у рамках Тристоронньої контактної групи у Мінську та темпи просування у питанні про обмін утримуваними громадянами значно більше скажуть про подальшу поведінку Москви, ніж заяви Путіна.

Але Кремль вже зараз продемонстрував відсутність цікавості до вирішення питання про обмін, як і до якихось істотних змін у питаннях Донбасу і Криму. Такі висновки можна зробити з останнього засідання ТКГ у Мінську, тим більш, що вони підтверджуються заявами Володимира Путіна на пресконференції, наголошує у коментарі Радіо Свобода депутат від «Батьківщини» Михайло Цимбалюк.

Українській владі потрібно бути надзвичайно обережною і більш категоричною у своїх вимогах. Адже вірити Путіну не можна

«Неприємні відчуття залишилися. Ще раз підтвердилося, що Путін не має бажання іти мирним шляхом. Він поводиться зверхньо. Українській владі потрібно бути надзвичайно обережною і більш категоричною у своїх вимогах. Адже вірити Путіну не можна. Сьогоднішні заяви, а також проблеми у мінських перемовинах Тристоронньої групи щодо звільнення наших військовополонених, затягування цього процесу, є підтвердженням, що Путін домовлятися на українських умовах немає наміру», – вважає депутат.

Водночас не можна не помітити, що російський президент вже не такий впевнений щодо своїх планів на Україну, хоч його тон і лишається зверхнім. Вочевидь, Володимир Зеленський у Парижі виявився не таким простим опонентом, як на те розраховував Володимир Путін. Про це у розмові з Радіо Свобода говорив депутат від «Голосу» Ярослав Юрчишин.

Тези можна розглядати як класичні висловлювання терориста, який захопив жертву і намагається добитися свого

«Намагання зберігати риторику «старшого брата» – проглядається. Проскакують тези, які можна розглядати як класичні висловлювання терориста, який захопив жертву і намагається добитися свого. Цілковите ігнорування міжнародного права у розповідях про зброю сторін, які симпатизують сепаратистським рухам. Яка раптом стає вже не зброєю країни-агресора, тобто йдеться про те, що російська зброя на сході України – це давно вже не російська зброя. Насправді, це така стандартна риторика для Путіна. Хоча, впевненості, якогось напору в його словах поменшало. Чітко видно, що під час «нормандії» Путін не досягнув свого. Він розраховував через недосвідченість Зеленського здобути максимально сприятливе для себе комюніке. Воно не підписане. В принципі, в даній ситуації потрібно було якось «відігравати номер», але переконаний, що впевненості у Путіна поменшало», – зауважує Юрчишин.

Що би не побачив Путін в очах Зеленського, його режим лишається вкрай небезпечним для України. Зустріч «нормандської четвірки» жодним чином не зменшила рівня агресії Росії. Лише так можна розуміти заяви Путіна на пресконференції, переконує в коментарі Радіо Свобода депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гнчаренко.

Путін ще раз підтвердив зазіхання на територію України, нашу цілісність – нічого не змінилося після його зустрічі з Зеленським

«Головне не в оцінках якихось особистісних. Головне, що Путін продовжує казати, що Причорномор’я, схід України – це споконвічно російські території. Тим більше він каже, що зараз розбирається з цим питанням. Це – ключове! Якісь там його вислови щодо оцінок Зеленського, насправді, не такі і цікаві. А от те, що Путін ще раз підтвердив зазіхання на територію України, нашу цілісність – нічого не змінилося після його зустрічі із Зеленським. Це не дає можливості сподіватися на зміни в ситуації щодо Донбасу та Криму. Путін далі не бачить як незалежну країну в тих межах, в яких вона є. Він претендує якщо не на всю Україну, то на більшу частину нашої території і попереду ще багато років протистояння з Путіним та його режимом. Бо навіть після фізичного відходу Путіна цілком можливо, що його замінить людина з абсолютно тією ж парадигмою», – зазначає Гончаренко.

Попри намагання Радіо Свобода, наразі не вдалося взяти коментар щодо останніх заяв Володимира Путіна у представників депутатської фракції «Опозиційної платформи – За життя». Опитані депутати від цієї політичної сили послалися на стурбованість питаннями ринку землі і непоінформованість щодо заяв Володимира Путіна.