Росія оскаржить рішення ВАДА про відсторонення від Олімпіад і чемпіонатів світу

Російська антидопінгова агенція (РУСАДА) оскаржить рішення Всесвітньої антидопінгової агенції (ВАДА) про відсторонення Росії від міжнародних змагань, повідомляють російські інформагенції. За незгоду з санкціями 19 грудня проголосували п’ятеро з семи членів наглядової ради РУСАДА. Ще двоє, Олена Ісінбаєва та Сергій Хричіков, утрималися від голосування.

Голова наглядової ради РУСАДА Олександр Івлєв заявив, що не згоден з колективними санкціями ВАДА, оскільки їх несправедливо застосовувати до «чистих» спортсменів.

Тепер рекомендацію наглядової ради РУСАДА мають підтримати загальні збори агенції. Після цього до ВАДА буде надісланий лист про незгоду. На наступному етапі ВАДА подасть офіційне повідомлення про суперечку в міжнародний спортивний арбітраж у Лозанні.

9 грудня виконком ВАДА на чотири роки позбавив Росію права брати участь у міжнародних змаганнях, в тому числі Олімпіадах і чемпіонатах світу. Приводом для санкцій стали ймовірні махінації з базою Московської антидопінгової агенції.

Президент Росії Володимир Путін заявив 19 грудня, що рішення ВАДА має політичний відтінок. Російський рем’єр-міністр Дмитро Медведєв закликав оскаржити їх в суді. Керівник РУСАДА Юрій Ганус говорив, що апеляцію, швидше за все, подадуть, але в неї не буде перспектив.