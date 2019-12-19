У ВАДА можуть переглянути справи раніше виправданих російських спортсменів

Голова відділу розслідувань Всесвітньої антидопінгової агенції (ВАДА) Ґюнтер Янґер вважає, що нові свідчення про маніпуляції з результатами допінг-проб у Росії дозволять відновити перевірку тих російських спортсменів, які раніше були повністю або частково виправдані.

В інтерв'ю німецькому виданню Sportschau Янґер визнав, що такий крок суперечитиме рішенням Міжнародного спортивного арбітражу, однак виявлені слідчими докази підтасовувань достатні, щоб переглянути справи.

У лютому 2018 року Міжнародний спортивний арбітраж повністю виправдав 28 із 39 росіян-учасників Олімпіади в Сочі, обвинувачених у порушенні антидопінгових правил. Ще 11 спортсменам було скорочено термін покарання з довічного відсторонення від участі в Олімпійських іграх до пропуску однієї Олімпіади.

9 грудня виконком ВАДА на чотири роки позбавила Росію права брати участь у міжнародних змаганнях, в тому числі Олімпіадах і чемпіонатах світу. Рішення було ухвалене одноголосно. Його причиною стали масштабні допінгові порушення в російському спорті, включно зі спробами внести зміни в базу даних Московської антидопінгової лабораторії.

19 грудня наглядова рада Російської антидопінгової агенції (РУСАДА) мала вирішити, чи погоджуватися з рішенням виконкому ВАДА. У разі незгоди справа буде передана до Міжнародного спортивного арбітражу в Лозанні.

19 грудня президент Росії Володимир Путін, відповідаючи на питання про рішення ВАДА, заявив, що вони «не тільки несправедливі, але і не відповідають здоровому глузду і праву». Вони мають політичний відтінок, вважає Путін. За його словами, більшість російських спортсменів є чистими.