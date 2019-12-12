Керівник РУСАДА: заяви про політизованість рішення ВАДА щодо дискваліфікації Росії є «маячнею»

Голова Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) Юрій Ганус назвав «маячнею» розмови про політизованість рішення Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) про відсторонення російських спортсменів від великих міжнародних змагань на чотири роки. Він також вважає, що міністерство спорту подає неповну інформацію президенту і прем’єру Росії.

«Що, хтось із-за кордону до нас приїхав і почав з базами каламутити? Це маячня», – сказав Ганус в інтерв’ю Youtube-каналу «Нелегка атлетика». Він нагадав, що «відкрито закликав президента» (Росії Володимира Путіна – ред.) втрутитися, щоб «розібратися, хто і навіщо завдав шкоди російському спорту». На думку голови РУСАДА, в російському спорті сталася трагедія, а інформація, яка «дається нагору», не завжди відповідає дійсності. Тому прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв говорить про антиросійську істерію, додав Ганус.

Раніше прем’єр Росії назвав позицію ВАДА продовженням «антиросійської істерії, яка набула вже хронічної форми». Президент Росії Володимир Путін заявив, що рішення політизоване, порушує Олімпійську хартію і буде оскаржене. А спікерка Ради федерації Валентина Матвієнко сказала, що Росія може провести «свої Олімпійські ігри».

9 грудня виконком Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) на чотири роки позбавив Росію права брати участь у міжнародних змаганнях, в тому числі Олімпіадах і чемпіонатах світу.

Рішення ухвалене одноголосно на засіданні виконкому ВАДА у Швейцарії. Його причиною стали масштабні допінгові порушення в російському спорті, включно зі спробами внести зміни в базу даних Московської антидопінгової лабораторії. Рішення поки не набрало чинності. Російська сторона протягом 21 дня може подати апеляцію.