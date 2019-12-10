Санкції ВАДА: чемпіонка світу розкритикувала спортивну владу Росії

Триразова чемпіонка світу зі стрибків у висоту Марія Ласіцкене опублікувала відкритий лист до керівництва Міністерства спорту та Олімпійського комітету Росії з вимогою покарати всіх винних у відстороненні Росії від міжнародних змагань.

У листі, опублікованому сайтом «Чемпионат.com», Ласіцкене вказує, що з 2015 року, коли Всеросійська федерація легкої атлетики (ВФЛА) була дискваліфікована через допінг, а спортсмени з Росії втратили можливість виступати під російським прапором, не було вжито жодних заходів, щоб змінити ситуацію.

«Ми провели внутрішнє розслідування? Хто в підсумку був покараний?» – пише спортсменка. Чому в легкій атлетиці, як і раніше, «використовують заборонені препарати, спокійно працюють тренери спортсменів, спійманих на допінгу, а чиновники-керівники фальсифікують офіційні документи», запитує Ласіцкене.

За її словами, на сьогодні в неї немає нейтрального статусу і навіть немає можливості отримати його. Спортсменка вказує, що вона вже пропустила одну Олімпіаду і півтора року міжнародних змагань і хоче отримати право виступати.

Вона також пригрозила подати в суд на ВФЛА і її колишнього керівника Дмитра Шляхтина чере/ те, що їхні «дії призвели до нинішньої ситуації».

У вересні 2019 року Марія Ласіцкене стала першою в історії спортсменкою, яка стала триразовою чемпіонкою світу зі стрибків у висоту. На чемпіонаті світу Ласіцкене виступала як нейтральна спортсменка через дискваліфікацію ВФЛА. Наприкінці листопада стало відомо, що Ласіцкене не візьме участь у турнірі в шотландському Глазго.

9 грудня виконком Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) на чотири роки позбавив Росію права брати участь у міжнародних змаганнях, в тому числі Олімпіадах і чемпіонатах світу.

Рішення ухвалене одноголосно на засіданні виконкому ВАДА у Швейцарії. Його причиною стали масштабні допінгові порушення в російському спорті, включно зі спробами внести зміни в базу даних Московської антидопінгової лабораторії. Рішення поки не набрало чинності. Російська сторона протягом 21 дня може подати апеляцію.