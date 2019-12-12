Росія може провести «свою Олімпіаду» – спікерка Ради федерації РФ про рішення ВАДА

Росія може провести «свої Олімпійські ігри», заявила спікерка Ради федерації Валентина Матвієнко, реагуючи на рішення Всесвітнього антидопінгового агентства про відсторонення команд під російським прапором від Олімпіад та чемпіонатів світу.

«Гадаю, що Росія має такий колосальний досвід проведення спортивних міжнародних заходів найвищого рівня. Ми можемо у себе в країні проводити, якщо хочете, свої Олімпійські ігри, запрошувати на них спортсменів світових. Потрібно протидіяти політизації спорту», – сказала Матвієнко 11 грудня.

9 грудня виконком Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) на чотири роки позбавив Росію права брати участь у міжнародних змаганнях, в тому числі Олімпіадах і чемпіонатах світу.

Рішення ухвалене одноголосно на засіданні виконкому ВАДА у Швейцарії. Його причиною стали масштабні допінгові порушення в російському спорті, включно зі спробами внести зміни в базу даних Московської антидопінгової лабораторії. Рішення поки не набрало чинності. Російська сторона протягом 21 дня може подати апеляцію.