Теракт біля Палацу спорту у Харкові: судові дебати завершилися, вирок анонсують на 28 грудня

У Фрунзенському районному суді Харкова завершилися дебати у справі про вибух на мирній ході біля Палацу спорту, що стався 22 лютого 2015 року який забрав життя чотирьох людей. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, оголошення вироку анонсували на 28 грудня.

Сторона обвинувачення клопотала про довічне ув’язнення для обвинувачених Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького і Сергія Башликова, але водночас просила змінити їм запобіжний захід із арешту на особисте зобов’язання, пояснивши це включення згаданих осіб до списків на обмін утримуваними особами.

«На жаль, я мушу констатувати, що російською стороною серед інших до списку обмінюваних осіб принципово заявлені Башликов, Дворніков та Тетюцький, обвинувачені у цих злочинах, що ще раз підтверджує факт дій обвинувачених на розхитування ситуації в Україні,» – заявив прокурор Володимир Лимар під час дебатів.

Станом на зараз інформації про те, чи підтримав суд згадане клопотання, немає.

Раніше родичі загиблих внаслідок теракту та громадські активісти мітингували під Офісом президента у Києві та кілька разів у Харкові проти можливого обміну (з Росією) обвинувачених.

22 лютого 2015 року біля Палацу спорту в Харкові під час мирного маршу «Єдності та гідності» стався вибух. Подію кваліфікували як теракт, на місці загинули двоє людей, були поранені ще 11. Згодом двоє поранених померли в лікарні, серед загиблих – правоохоронець і троє активістів – Данило Дідик (15 років), Микола Мельничук (18 років), Вадим Рибальченко (37 років), Ігор Толмачов (52 роки).

У справі щодо організації теракту і закладенні міни проходять троє підозрюваних – Володимир Дворніков, Віктор Тетюцький і Сергій Башликов, яких, за даними слідства, завербували російські спецслужби. Чоловіки свою провину заперечують.