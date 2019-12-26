Радіо Свобода Daily: Активісти вимагають не обмінювати підозрюваних у скоєнні теракту 2015 року в Харкові

Активісти протестували проти обміну обвинувачених у теракті

У Харкові та Києві відбулися акції протесту проти внесення у списки для обміну з Росією підозрюваних у харківському теракті – Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького і Сергія Башликова. Тоді, 22 лютого 2015 року, внаслідок вибуху радіокерованого пристрою загинули четверо людей, двоє з яких діти. Учасники акції вважають «аморальним» відпускати «убивць дітей».

За словами адвоката потерпілих Олега Головкова, нині процес, який тривав понад чотири роки, вийшов на фінальну стадію. Вже 26 грудня, під час чергового засідання, може стати відома дата оголошення вироку. Учасники акції протесту вважають, що до винесення вироку і навіть після нього обмінювати обвинувачених не можна.

За даними Радіо Свобода з власних джерел, усі троє обвинувачених є у списках для обміну, який, згідно з домовленостями Тристоронньої контактної групи в Мінську, має відбутися ще до Нового року.

В Луцьку вперше у храмі ПЦУ відбулося Різдвяне богослужіння 25 грудня

25 грудня в Луцьку вперше у катедральному соборі Святої Трійці Православної церкви України (ПЦУ) відправили Різдвяне богослужіння. Однак Різдвяна служба відбудеться і 7 січня для тих православних, які дотримуються святкування Різдва за старим стилем – юліанським календарем. Тим часом у Львові, попри інформаційну кампанію доєднатися до святкування Різдва, як увесь світ – 25 грудня, в жодному православному і греко-католицькому храмах не було різдвяних літургій. Тому чимало вірних цих конфесій прийшли у римо-католицькі церкви.

Папа Римський у Різдвяному зверненні згадав і Україну

Папа Римський Франциск у зверненні з нагоди Різдва Христового згадав і Україну. Виступаючи перед вірянами з балкону базиліки Святого Петра у Ватикані з традиційним посланням «Urbi et Orbi», папа, зокрема, сказав: «Нехай же Відкупитель світу буде світлом для дорогої України, яка прагне конкретних вирішень на користь тривалого миру». Про це повідомила інформаційна служба Святого престолу.

Ексклюзивне інтерв’ю з главою УГКЦ Святославом (Шевчуком)​

Ймовірна зміна церковного календаря потягне й зміни громадянських і державних свят, зазначив глава Української греко-католицької церкви, верховний архієпископ Києво-Галицький Святослав (Шевчук) в інтерв’ю Радіо Свобода.​

Крім Різдва, йдеться, зокрема, про День захисника України, що нині відзначається 14 жовтня – в день християнського свята Покрови Богородиці за юліанським календарем. В разі переходу на григоріанський чи новоюліанський календар свято Покрови буде 1 жовтня. Також зміняться дати низки традиційних свят, що прив’язані до церковних, але не є вихідними днями: Водохреща (з 19 на 6 січня), святого Миколая (з 19 на 6 грудня) тощо. Про це та багато іншого читайте в ексклюзивному інтерв’ю.

У «місті-привиді» Прип’яті з’явилася новорічна ялинка

Першу за 33 роки новорічну ялинку встановили на центральній площі покинутого міста Прип’ять. Це зробили туристичні оператори, які спеціалізуються на подорожах Чорнобильською зоною. Замість звичних новорічних іграшок та гірлянд, її прикрасили старими годинниками, світлинами міста Прип’ять та її мешканців до 26 квітня 1986 року, коли відбулася Чорнобильська катастрофа. Свої світлини на ялинку розвішували самі ж колишні мешканці Прип’яті.

Із Росії до окупованого Криму прибув перший російський потяг новим мостом

До окупованого українського Криму з сусідньої Росії прибув перший російський потяг, що дістався півострова так званим Кримським мостом. Цей потяг із Санкт-Петербурга до Севастополя був у дорозі 43 години 25 хвилин. Прокуратура Автономної Республіки Крим почала відповідне кримінальне провадження.

40 років тому Радянський Союз увів війська в Афганістан

25 грудня 1979 року так званий «обмежений контингент радянських військ» висадився в Афганістані на летовищах Кабула, Баграма і Кандагара. Приводом для вторгнення стало бажання тогочасного керівництва Кремля змінити очільника Афганістану – Аміна. Це поглибило протистояння всередині країни, яке переросло в громадянську війну, що триває досі. Коротку історію введення військ в Афганістан читайте тут.

Україна – у топі світових фейкових новин. Найбільші «фейки» 2019 року

Відтоді, як термін «фейкові новини» увійшов у щоденний вжиток десь 2016 року, ми стали свідками дедалі більшого поширення неправдивої інформації і методів її розповсюдження. Цього року глядачам і читачам довелося пробиратися крізь підроблені відео, що видавалися за справжні, блоги, написані анонімними «тролями», а також сумнівні теорії, в які вірили навіть у Білому домі США. Ми зібрали десять наочних прикладів кричущої дезінформації 2019 року.

Споживайте лише правдиву і перевірену інформацію!

Ваше Радіо Свобода Daily готує її спеціально для Вас​!

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.