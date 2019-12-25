«Віддаючи ворогу вбивць дітей, ми вбиваємо себе!» – активісти під Офісом президента (фото)

Під Офісом президента України пройшла акція проти включення до списку обміну полоненими підозрюваних у вчиненні теракту в Харкові, що відбувся 22 лютого 2015 року. Тоді, внаслідок вибуху радіокерованого пристрою, загинуло четверо людей, двоє з яких діти.
Учасники акції вважають «аморальним» відпускати «убивць дітей».
Ініціатором мітингу став український письменник Руслан Горовий.
Паралельно така ж акція відбулася і у Харкові.
Учасники акції вважають «аморальним» відпускати «убивць дітей».
Ініціатором мітингу став український письменник Руслан Горовий.
Паралельно така ж акція відбулася і у Харкові.
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