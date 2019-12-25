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25 грудня 2019, Київ 19:36
Фотогалереї

«Віддаючи ворогу вбивць дітей, ми вбиваємо себе!» – активісти під Офісом президента (фото)

Під Офісом президента України пройшла акція проти включення до списку обміну полоненими підозрюваних у вчиненні теракту в Харкові, що відбувся 22 лютого 2015 року. Тоді, внаслідок вибуху радіокерованого пристрою, загинуло четверо людей, двоє з яких діти.
Учасники акції вважають «аморальним» відпускати «убивць дітей».
Ініціатором мітингу став український письменник Руслан Горовий.
Паралельно така ж акція відбулася і у Харкові.
22&nbsp; лютого 2015 року, в річницю перемоги Революції Гідності, у Харкові проходила хода на підтримку єдності України. Під час руху колони терористи задіяли радіокерований вибуховий пристрій, внаслідок чого загинули четверо людей &ndash;&nbsp;Данило Дідик, Микола Мельничук, Вадим Рибальченко й Ігор Толмачов
1 22  лютого 2015 року, в річницю перемоги Революції Гідності, у Харкові проходила хода на підтримку єдності України. Під час руху колони терористи задіяли радіокерований вибуховий пристрій, внаслідок чого загинули четверо людей – Данило Дідик, Микола Мельничук, Вадим Рибальченко й Ігор Толмачов
Данилові Дідику було лише 15 років&nbsp;
2 Данилові Дідику було лише 15 років 
26 лютого 2015 року співробітники СБУ за підозрою у вчиненні теракту затримали трьох жителів Харківщини &ndash; Володимира Дворникова, Віктора Тетюцького і Сергія Башликова. Усім трьом оголосили підозру за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю)
3 26 лютого 2015 року співробітники СБУ за підозрою у вчиненні теракту затримали трьох жителів Харківщини – Володимира Дворникова, Віктора Тетюцького і Сергія Башликова. Усім трьом оголосили підозру за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю)
Загалом, за даними адвоката потерпілих &ndash; Олега Головкова, за 4,5 роки слухання справи &ndash; 170 разів засідання або зривалися, або не відбувалися.&nbsp;
4 Загалом, за даними адвоката потерпілих – Олега Головкова, за 4,5 роки слухання справи – 170 разів засідання або зривалися, або не відбувалися. 
За даними Радіо Свобода &ndash; з власних джерел &ndash; усі троє обвинувачених є у списках для обміну, який, згідно з домовленостями Тристоронньої контактної групи в Мінську, має відбутися ще до Нового року
5 За даними Радіо Свобода – з власних джерел – усі троє обвинувачених є у списках для обміну, який, згідно з домовленостями Тристоронньої контактної групи в Мінську, має відбутися ще до Нового року
Напередодні, під час судового засідання у справі, адвокати обвинувачених заявили Радіо Свобода, що про внесення їхніх підзахисних у списки обміну з російською стороною їм достеменно не відомо, втім, вони не здивовані таким розвитоком подій
6 Напередодні, під час судового засідання у справі, адвокати обвинувачених заявили Радіо Свобода, що про внесення їхніх підзахисних у списки обміну з російською стороною їм достеменно не відомо, втім, вони не здивовані таким розвитоком подій
Учасники акції протесту вважають, що до винесення вироку і навіть після нього обмінювати обвинувачених не можна
7 Учасники акції протесту вважають, що до винесення вироку і навіть після нього обмінювати обвинувачених не можна
Крім Києва, акції проти включення &laquo;харківських терористів&raquo; пройшли у Харкові, Івано-Франківську, Конотопі
8 Крім Києва, акції проти включення «харківських терористів» пройшли у Харкові, Івано-Франківську, Конотопі
У Київській акції, анонсованій лише напередодні пізно ввечері у соцмережах, взяли участь близько п&#39;ятидесяти активістів та просто небайдужих громадян
9 У Київській акції, анонсованій лише напередодні пізно ввечері у соцмережах, взяли участь близько п'ятидесяти активістів та просто небайдужих громадян
Акція під ОП пройшла мирно&nbsp;
10 Акція під ОП пройшла мирно 
&laquo;Дуже сподіваюся, що знайдеться людина, яка не зможе наступити на горло власному сумлінню. І що ця людина опиниться у місці, де ухвалюються рішення&raquo;, &ndash; сказав Руслан Горовий
11 «Дуже сподіваюся, що знайдеться людина, яка не зможе наступити на горло власному сумлінню. І що ця людина опиниться у місці, де ухвалюються рішення», – сказав Руслан Горовий
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Андрій Дубчак

Розповідаю про війну на Донбасі через історії військових і цивільнихhttps://www.instagram.com/andriy.dubchak

Фотограф. Кореспондент. На Радіо Свобода працюю з лютого 2003 року. Виконую функції редактора інтернет-сайту, займаюсь мультимедіа, SEO, фотографією, пишу. Народився 1976 року в місті Калинівка Вінницької області. Закінчив механічний факультет ВДСГІ, КПІ ФІОТ, «Журналістика цифрового майбутнього» Могилянської школи журналістики.  Лауреат конкурсу Lovie Awards у номінації Інтернет-відео за «​відео з йолки». Фіналіст конкурсу European Media Digital Award 2019 у номінації «​engagement»​.

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