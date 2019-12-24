Радіо Свобода Daily: Контактна група домовилася про обмін утримуваними на Донбасі до кінця року

Обмін полоненими: Лутковська повідомила, що наразі «дошліфовуються списки»

Представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі Валерія Лутковська повідомила, що в питанні обміну утримуваними особами Києва із непідконтрольними територіями Донбасу наразі остаточно дошліфовуються списки.

«Було нарешті досягнуто домовленості щодо проведення взаємного звільнення осіб до закінчення цього року, як, власне, й було домовлено під час паризького саміту в «нормандському форматі». І це величезне щастя, тому що ми зможемо нарешті забрати з незаконного утримання під вартою тих наших хлопців, яких не змогли забрати у грудні 2017 року, тих хлопців, які протягом чотирьох років після Іловайська, Дебальцева перебували в полоні і які протягом чотирьох років не мали можливості навіть поспілкуватися зі своїми сім’ями», – сказала Валерія Лутковська.

Вона звернулася з проханням «не маніпулювати інформацією, тому що за цією процедурою взаємного звільнення – долі людей».

Раніше сьогодні українська і російська сторони на переговорах в рамках ТКГ підтвердили домовленість про обмін утримуваними у форматі «усіх встановлених на усіх встановлених». Представники бойовиків на своїх ресурсах теж вказали, що «ведеться робота з підготовки остаточного списку осіб та дати обміну».

США заморозили допомогу Україні через 90 хвилин після розмови Трампа з Зеленським – документи

Пентагон отримав першу офіційну вказівку зупинити надання Україні військової допомоги через півтори години після телефонної розмови президентів США й України 25 липня. Це випливає з електронних листів, отриманих за рішенням суду американською неурядовою організацією Center for Public Integrity (СРІ).

У документах на 146 сторінках наводиться листування посадовців Пентагону і Служби бюджету та управління Білого дому щодо надання оборонної допомоги Україні.

Велику частину тексту в документах було закрито чорнилами, що ускладнює встановлення деталей, зауважили в CPI, але наголосили на наявності великої кількості свідчень, що підтверджують стурбованість посадовців Білого дому правомірністю рішення про затримку допомоги Києву. Зокрема, в листуванні посадовці обговорюють нестачу пояснень затримки допомоги, а також утаємниченість процесу. Про те, що ж було в документах, читайте детальніше тут.

Путін відкрив рух поїздів на Керченському мосту

Президент Росії Володимир Путін запустив рух поїздів по мосту через Керченську протоку до окупованого українського Криму. Як повідомляє російське агентство ТАСС, на рейковому автобусі Путін прослідував із окупованої Керчі до російської станції Тамань.

Мінтранс Росії раніше попереджав, що на Керченському мосту з 18 по 25 грудня 2019 року обмежать рух транспорту у зв’язку з проведенням технологічних робіт.

8 листопада стартував продаж квитків на поїзди, які прямуватимуть з Росії до окупованого Криму.

Бюсти бойовиків поруч із меморіалом Героїв АТО? Політика пам’яті після реінтеграції Донбасу

Монументи російським найманцям, меморіальні дошки «Моторолі» і «Гіві», пам’ятник убитому ексватажку угруповання «ДНР» Захарченку і стела на честь «гумконвою» з Російської Федерації. За п’ять років війни на Донбасі бойовики побудували на вулицях окупованих міст свій власний «історичний ландшафт».

Що робити з пам’ятниками бойовикам, зведеними з іншого боку лінії розмежування? І яку пам’ять про війну насправді хочуть зберегти жителі Донецька і Луганська? Про це – у матеріалі журналістів спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

Справа Шеремета: Апеляційний суд залишив Антоненка під вартою

Апеляційний суд Києва 23 грудня залишив під вартою одного із підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка.

Захист Антоненка наполягав на скасуванні утримання під вартою і обрання менш суворого запобіжного заходу.

Розгляд апеляції мав відбутися минулого тижня, але заплановане на 20 грудня засідання перенесли через те, що суддя не встиг ознайомитися із матеріалами справи.

Українці назвали головні події року – опитування

Майже половина українців (48%), які взяли участь в опитуванні в середині грудня 2019 року, назвали головною подією року звільнення моряків, захоплених Росією у Керченській протоці в листопаді 2018 року, а також інших політв'язнів. Про це повідомляє група «Рейтинг» у звіті за підсумками соціологічного опитування.



На другому місці за значимістю для українців опинилися вибори президента, які назвали найважливішою подією 44% респондентів, на третьому – відновлення переговорів у «нормандському форматі» (21%).



У соцопитуванні взяли участь респонденти віком від 18 років і старше, загалом 2500 осіб. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіоном проживання та типом поселення. Похибка репрезентативності не перевищує 2%.​

На Дніпропетровщині на 45-метровій глибині встановили підводну ялинку

На Дніпропетровщині на дні кар’єра дайвери встановили підводну ялинку. Про це Радіо Свобода в понеділок розповів один з ініціаторів проекту, інструктор з дайвінгу Андрій Воробйов.

За його словами, ялинку встановили на 45-метровій глибині в Новомиколаївському кар’єрі поблизу Дніпра. За даними дайверів, це новорічне деревце наразі є найбільш глибоководним у Європі.

Ялинка святково вбрана і навіть прикрашена електричною гірляндою. Опускали ялинку п’ятеро найдосвідченіших дайверів, сказав Андрій Воробйов.

«Ялинку поставили дуже глибоко – на глибині 45 метрів. Опускались під воду цього дня десятеро дайверів, але ставили ялинку п’ятеро: на таку глибину звичайний дайвер-турист не занурюється. Занурювались професіонали. Ялинка стала ідеально. Відкрили шампанське, символічно пригубили. Один з наших дайверів знається на електроніці та електриці – він подбав про гірлянду, яка світилась, на спеціальних акумуляторах. Однак високий тиск, на жаль, і гірлянда не витримала під водою», – сказав Андрій Воробйов.

Свято наближається!

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