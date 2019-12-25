У «місті-привиді» Прип’яті з’явилася перша новорічна ялинка з часу Чорнобильської катастрофи 

Першу за 33 роки новорічну ялинку встановили на центральній площі покинутого міста Прип’ять. Це зробили туристичні оператори, які спеціалізуються на подорожах Чорнобильською зоною.

Замість звичних новорічних іграшок та гірлянд її прикрасили старими годинниками, світлинами міста Прип’ять та її мешканців до 26 квітня 1986 року, коли відбулася Чорнобильська катастрофа. Свої світлини на ялинку розвішували самі ж колишні мешканці Прип’яті.

«Це світлина зроблена у 1981 році, коли я щойно приїхав до Прип’яті влаштовуватися на роботу, – згадує Олексій Бреус, мешканець Прип’яті, інженер на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС та ліквідатор. – Були ознаки того, що місто саме будується: будівельні майданчики, запах бітуму. Мені було цікавим це місце, але трохи хвилювався: я був невпевнений, як я тут приживуся».

За словами організаторів, представників «Асоціації Чорнобильських туроператорів», вони хотіли б привернути увагу до процесу музеєфікації та надання охоронного статусу об’єктам Чорнобильської зони відчуження, зокрема – до збереження міста Прип’ять, яке планують зробити музеєм та пам’яткою матеріальної спадщини ЮНЕСКО.

Ялинка, яка з’явилася у Прип’яті на Різдво, є позитивним сигналом для всього світу, пояснює директор з науки компанії «Чорнобиль-Тур» та ліквідатор аварії на ЧАЕС Сергій Мирний.

«Дуже важливо, щоб у цьому місці, де жили люди, яке нині є покинутим, теж з’явилися символи нормального життя. Найбільш очевидний символ – це новорічна ялинка, якої тут не було 33 роки. Ця акція, невелика за ресурсами, зроблена у слушний час і в такому собі «нервовому центрі»: коли весь західний світ святкує Різдво, саме час нагадати, що є такі місто Прип’ять, що завдяки чорнобильському туризму воно інтегрується у культурні маршрути всього людства».

На період новорічних свят «ялинка часу» має стати ще й одним з місць, яке відвідують та фотографують чорнобильські туристи. Старих годинників та копій світлин з жителями Прип’яті зібрали настільки багато, що днями організатори перенесуть цю оздобу на дорослу живу сосну, яка росте на центральній площі Прип’яті, пробивши асфальт.

Тим часом «Асоціації Чорнобильських туроператорів» спільно з адміністрацією зони відчуження готує пакет документів для надання покинутому місту Прип’ять статусу музею, пам’ятки українського значення та пам’ятки ЮНЕСКО.