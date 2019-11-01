Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
01 листопада 2019, Київ 13:41
Новини | Суспільство

Туристичний бум в Чорнобилі: зону відчуження цьогоріч відвідали понад 100 тисяч людей

Ще у вересні повідомлялося про близько 75 тисяч туристів

Дивитись коментарі

У Державному агентстві з управління зоною відчуження повідомили, що чорнобильську зону відчуження від початку року вже відвідали 107 тисяч людей.

«Такий рекорд був встановлений у жовтні. Зростання ж відвідуваності почалося навесні. Факторами, які вплинули на збільшення потоку туристів, – спрощення процедури оформлення перепустки, а саме запровадження електронної перепустки, створення додаткової інфраструктури та підвищений інтерес до ЧАЕС після виходу міні-серіалу HBO «Чорнобиль», – повідомили в агенстві.

За даними відомства, найбільше відвідувачів – із-за кордону – майже 80%.

«Країни-рекордсмени: Велика Британія – 15738, Польща – 9378, Німеччина – 7826, США – 5580, Чехія – 4063 туриста. Із України загалом зону відвідали 22468 осіб», – йдеться в повідомленні.

У Держагентстві з управління зоною відчуження кажуть, що чорнобильська зона відчуження цікава не лише туристам, а й митцям.

«За останній час відбулося декілька подій, які привертають увагу спільноти до відновлення природи у ЧЗВ. Цього року також відкрили декілька нових маршрутів», – вказали в агенстві.

/**/ /**/ Всередині Чорнобильської атомної електростанції перед тим, як її накрили новим саркофагом, листопад 2016 року
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Число туристів до зони відчуження оновило рекорд – Держагентство з управління зоною ЧАЕС

На початку 2019 року з’явились перші кадри серіалу «Чорнобиль» від американської компанії HBO. Прем’єра відбулася в травні 2019 року і викликала широкий резонанс серед глядачів та критиків. Серіал «Чорнобиль» став найбільш рейтинговим серіалом на телеканалі HBO, на якому транслювали «Гру престолів».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG