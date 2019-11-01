Туристичний бум в Чорнобилі: зону відчуження цьогоріч відвідали понад 100 тисяч людей

У Державному агентстві з управління зоною відчуження повідомили, що чорнобильську зону відчуження від початку року вже відвідали 107 тисяч людей.

«Такий рекорд був встановлений у жовтні. Зростання ж відвідуваності почалося навесні. Факторами, які вплинули на збільшення потоку туристів, – спрощення процедури оформлення перепустки, а саме запровадження електронної перепустки, створення додаткової інфраструктури та підвищений інтерес до ЧАЕС після виходу міні-серіалу HBO «Чорнобиль», – повідомили в агенстві.

За даними відомства, найбільше відвідувачів – із-за кордону – майже 80%.

«Країни-рекордсмени: Велика Британія – 15738, Польща – 9378, Німеччина – 7826, США – 5580, Чехія – 4063 туриста. Із України загалом зону відвідали 22468 осіб», – йдеться в повідомленні.

У Держагентстві з управління зоною відчуження кажуть, що чорнобильська зона відчуження цікава не лише туристам, а й митцям.

«За останній час відбулося декілька подій, які привертають увагу спільноти до відновлення природи у ЧЗВ. Цього року також відкрили декілька нових маршрутів», – вказали в агенстві.

На початку 2019 року з’явились перші кадри серіалу «Чорнобиль» від американської компанії HBO. Прем’єра відбулася в травні 2019 року і викликала широкий резонанс серед глядачів та критиків. Серіал «Чорнобиль» став найбільш рейтинговим серіалом на телеканалі HBO, на якому транслювали «Гру престолів».