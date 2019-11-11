Чорнобиль. Зона чи атракціон? | #ВУКРАЇНІ

Про Чорнобиль після виходу серіалу НВО знову заговорили мільйони людей у ​​всьому світі. Навіть президент Зеленський поставив завдання - прискорити розвиток туризму у зоні відчуження. З кожним роком кількість охочих на власні очі побачити масштаби і наслідки найбільшої катастрофи в історії мирного атома - дійсно збільшується вдвічі. Які нововведення придумують в турагентствах, що ж показують туристам, а що вважають за краще приховувати і чому? Чорнобиль досі зона відчуження, чи атракціон?