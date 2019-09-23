Серіал «Чорнобиль» виграв загалом 10 нагород «Еммі». Розповідь тих, хто його створював

Серіал HBO та Sky «Чорнобиль», що був номінований у 19 категоріях премії «Еммі», отримав 10 нагoрод зокрема, три серед основних – «найкращий мінісеріал», «найкращий сценарій» та «найкраща режисура».

Приймаючи нагороду, режисер серіалу Крейг Мейзин подякував Литві, де знімалася більша частина серіалу а також віддав шану жертвам та постраждали внаслідок катастрофи.

«Сподіваюсь, хоча б трохи, наше шоу допомогло нагадати людям про цінність правди і небезпеку брехні», – заявив режисер, приймаючи нагороду.

Раніше в інтерв’ю «Голосу Америки» Мейзин наголошував, що зараз ця історія навіть важливіша для всіх, бо відбувається глобальна війна з правдою.

«Історія Чорнобиля – це історія того, що стається, коли ми обманюємо, коли ігноруємо правду; коли влада вдає, що правда не є правдивою. Але правда – це правда, і рано чи пізно ми заплатимо. Заплатять не ті, хто при владі, а звичайні люди», – зазначив він.

​Ідея екранізувати історію про Чорнобиль з’явилась у Мейзина майже 5 років тому. Про це розповіла виконавча продюсерка Джейн Фетерстоун, яка також є президентом кінокомпанії Sister Pictures, яка знімала телесеріал.

Я хотів показати всім неймовірний дух, мужність і волю людей, які кинулися на відкритий ядерний реактор

«Крейг хотів дослідити Чорнобильську катастрофу. Не просто розповісти про факт самого вибуху, а дослідити від дня вибуху до розслідування обставин аварії через два роки, – щоб показати і операцію очищення реактора, і брехню про причини вибуху», – зазначила продюсерка.

Для знімальної групи було важливо показати, що Чорнобиль був глобальною проблемою, і тисячі людей, які працювали над ліквідацією катастрофи, насправді врятували Європу від радіоактивного забруднення.

Вся Європа і весь світ у боргу перед тими ліквідаторами

Джейн Фетерстоун згадує, що після Чорнобильської аварії Європа була дуже близько до повної катастрофи. «І лише жертвою багатьох людей вдалося це зупинити. Це залучення шахтарів, а також людей, які очищували дах реактора, людей, які змогли втримати радіацію. Звісно, вона все одно поширилась на дуже велику відстань, але її значною мірою стримали, і вона не накрила всю Європу, – сказала вона.

«Вся Європа і весь світ у боргу перед тими ліквідаторами», – наголошує Крейг Мейзин.

«Я хотів показати всім неймовірний дух, мужність і волю людей, які кинулися на відкритий ядерний реактор. Вони зіткнулися з ним лицем до лиця. Вони літали над ним, плавали під ним, рили тунелі всередину нього. Багато з них віддали своє життя заради інших», – зазначає Крейг Мейзин.​

Сценарій серіалу базується на реальних подіях та людських історіях впродовж двох років після аварії.

Продюсерка Джейн Фетерстоун розповідає: «Крейг досліджував тему надзвичайно ретельно. Звичайно, йому довелося додати діалоги і деякі події, щоб зробити фільм. Але факти абсолютно автентичні: костюми, сюжет, реквізити, дизайн настільки правдиві, наскільки це було можливо відтворити».

Ми повинні були відтворити реактор до вибуху і після вибуху, і це масштабна річ

​Зберегти правдивість історії було особливо важливою місією для сценариста Мейзина.

«Ми сподіваємося, що люди з України, з Білорусі, коли дивитимуться цей серіал, відчують, що їх побачили: одяг, зачіски, взуття, традиції, культура – що все було правильно. Так ми виявляємо повагу. Сподіваюся, коли вони подивляться цей фільм, вони відчують величезну гордість за себе та роль, яку вони зіграли в історії», – пояснює автор сценарію.

Роль радянського чиновника Бориса Щербини зіграв відомий скандинавський актор Стеллан Скарсґарт. Валерія Легасова, який очолював державну комісію з ліквідації на АЕС, – британець Джаред Гарріс, а його колега Емілі Вотсон – був у ролі фізика-ядерника, що намагається встановити причини вибуху.

«Я була дуже рада взяти участь у цьому проекті. Це те, заради чого стають акторами. Це був чудовий досвід», – сказала в інтерв’ю акторка Емілі Вотсон.​

Знімали серіал в Литві та Україні, зокрема у Прип’яті та в Києві

Знімали серіал у Литві та Україні, зокрема у Прип’яті та в Києві. Одним із найбільших викликів перед знімальною групою стало відтворення макетів ядерного реактора.

«Зйомки всього серіалу – це був великий виклик. Ми повинні були відтворити реактор до вибуху і після вибуху, і це масштабна річ», – ділиться досвідом продюсерка Фетерстоун.

Автор сценарію Крейг Мейзин має українські коріння. Каже, що це допомогло йому відчути глибину трагедії.​

«Я хочу, щоб кожен, хто побачить цей фільм, дійсно подумав про те, як функціонує світ. І щоб глядач запитував себе, чого вартує те, щоб просто пливти за течією й ігнорувати речі, які можуть бути незручними або про які ви не хочете думати. Ось про це Чорнобиль», – зазначив Крейг Мейзин.

«Я хочу, щоб вони знали, так, це буде боляче, але я хочу, щоб вони відчули цей зв'язок і ці переживання, яке мали їхні батьки і матері, їхні брати і сестри, І всі люди, які там досі живуть», – додав він.