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23 Вересень 2019, Київ 09:14
Новини | Міжнародні

Серіал «Чорнобиль» отримав три премії «Еммі»

Серіал «Чорнобиль» отримав нагороду в номінації «Кращий мінісеріал»

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Серіал «Чорнобиль» американського телеканалу HBO отримав три премії «Еммі».

Серіал отримав нагороди в номінаціях «Кращий мінісеріал», «Режисура мінісеріалу, фільму та драматичної програми» та «Сценарій мінісеріалу, фільму та драматичної програми».

Міні-серіал «Чорнобиль»: що про нього думають справжні ліквідатори?
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Міні-серіал «Чорнобиль»: що про нього думають справжні ліквідатори?

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Загалом «Чорнобиль» отримав 19 номінацій і поступився за цим показником лише «Грі престолів».

«Еммі» — престижна американська премія, яка вважається телевізійним еквівалентом «Оскара».

Серіал «Чорнобиль» у травні став найбільш рейтинговим серіалом на телеканалі HBO, на якому транслювали «Гру престолів». Також він має найвищий рейтинг для серіалів на сайті IMDb – найбільшої бази інформації про кіно.

/**/ /**/ /**/ Кадр із серіалу «Чорнобиль» (2019) від HBO в якому використана реальна хроніка українських документалістів.
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