Серіал «Чорнобиль» отримав три премії «Еммі»

Серіал «Чорнобиль» американського телеканалу HBO отримав три премії «Еммі».

Серіал отримав нагороди в номінаціях «Кращий мінісеріал», «Режисура мінісеріалу, фільму та драматичної програми» та «Сценарій мінісеріалу, фільму та драматичної програми».

Загалом «Чорнобиль» отримав 19 номінацій і поступився за цим показником лише «Грі престолів».

«Еммі» — престижна американська премія, яка вважається телевізійним еквівалентом «Оскара».

Серіал «Чорнобиль» у травні став найбільш рейтинговим серіалом на телеканалі HBO, на якому транслювали «Гру престолів». Також він має найвищий рейтинг для серіалів на сайті IMDb – найбільшої бази інформації про кіно.