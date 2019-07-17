Серіал «Чорнобиль» отримав 19 номінацій на премію «Еммі»

Серіал «Чорнобиль», знятий спільно телеканалами HBO і Sky, увійшов до трійки лідерів за кількістю номінацій американської телевізійної премії «Еммі» 2019 року.

Загалом «Чорнобиль» отримав 19 номінацій, в тому числі він представлений у номінації кращий мінісеріал. Конкуренцію йому складуть стрічки Фессі/Вердон», «Втеча з в’язниці Даннемора», «Гострі предмети» та «Коли вони нас побачать».

Лідером за кількістю номінацій став ще один серіал HBO «Гра престолів». У нього їх 32, що є рекордом. У 20 номінаціях представлений зайняв серіал «Дивна місіс Мейзел» (копродукція Dorothy Parker Drank Here Productions, Picrow і Amazon Studios).

Переможців назвуть 22 вересня на церемонії вручення премії.

«Еммі» — престижна американська премія, яка вважається телевізійним еквівалентом «Оскара».

Серіал «Чорнобиль» став найбільш рейтинговим серіалом на телеканалі HBO, на якому транслювали «Гру престолів». Також він має найвищий рейтинг для серіалів на сайті IMDb – найбільшої бази інформації про кіно.