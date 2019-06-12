Продюсер серіалу «Чорнобиль» закликає туристів у зоні відчуження поважати трагедію

Автор сценарію і продюсер успішного телевізійного серіалу «Чорнобиль» Крейґ Мейзін позитивно відгукнувся про збільшення кількості туристів, які відвідують Чорнобильську атомну електростанцію в Україні, місце найбільшої ядерної аварії в історії людства.

…Пам’ятайте, що там сталася страшна трагедія

Мейзін також закликав пам’ятати про трагедію, страждання і пожертви людей.

«Це чудово, що #ChernobylHBO (телесеріал «Чорнобиль» компанії HBO) заохотив хвилю туристів у зону відчуження. Але, так, я бачив поширювані фото. Якщо ви відвідуєте, будь ласка, пам’ятайте, що там сталася страшна трагедія. Поводьтеся з повагою до усіх, хто страждав і пішов на жертву», – написав у твітері народжений у Нью-Йорку митець.

Туристичні компанії в Україні, які влаштовують поїздки у Чорнобильську зону, повідомляють, що після появи телесеріалу кількість туристів, багато з них із західних країн, зросла приблизно на 40%.

Американський телесеріал «Чорнобиль» став популярним у багатьох країнах і викликав багато позитивних відгуків, зокрема, за те, що називають доволі близьким до реалій відтворенням подій 1986 року.

Окремо авторам серіалу ставлять у заслугу те, що вони уникли використання трагедії для створення спрощеного яскравого пригодницького фільму.

В інтерв’ю «Голосові Америки» Крейґ Мейзін сказав, що його стрічка – це розповідь про війну з правдою.

«Зараз ця історія навіть важливіша для всіх, бо відбувається глобальна війна з правдою. Історія Чорнобиля – це історія того, що стається, коли ми обманюємо, коли ігноруємо правду; коли влада вдає, що правда не є правдивою. Але правда – це правда, і рано чи пізно ми заплатимо. Заплатять не ті, хто при владі, а звичайні люди», – наголосив Мейзін.

Український історик Сергій Плохій, який нещодавно написав книжку про історію ЧАЕС, також висловився позитивно про підвищення уваги до Чорнобиля.

Професор української історії в Гарвардському університеті каже, що поширення знань про обставини і наслідки трагедії мають бути частиною уроків для людства.