Після Чорнобиля українці відкинули, а потім вимушено сприйняли атомну енергетику

Професор української історії в Гарвардському університеті Сергій Плохій вказує, що, з часу Чорнобильської катастрофи Україна зробила повне коло від несприйняття до залежності від атомної енергетики.

Керівництво Української РСР просило Москву побудувати атомну електростанцію

Аварія на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року, яка спричинила більший викид радіоактивного забруднення ніж атомне бомбардування Хіросіми, виявила недоліки тоталітарної комуністичної системи і підштовхнула антирадянські пронезалежницькі рухи, зокрема в Україні та Литві, нагадує історик Сергій Плохій.

«Перші масові демонстрації проти комуністичної влади відбувалися у Радянському Союзі під екологічними гаслами. Люди боялися радіації», –нагадав Сергій Плохій на лекції, влаштованій Українським інститутом Лондона та Британською бібліотекою в Лондоні.

Автор нової англомовної книги Chernobyl: History of a Tragedy («Чорнобиль. Історія трагедії»), Плохій, каже, що Чорнобильська катастрофа безумовно була чинником у руйнуванні Радянського Союзу.

Дослідник нагадує, що «радянські керівники чекали 18 днів перед тим, як виступити на телебаченні з першим визнанням факту аварії. При цьому більша частина того виступу була присвячена засудженню Заходу за те, що було названо перебільшеннями».

Хто ініціював побудову ЧАЕС?

Сергій Плохій закликає тепер не спокушатися конспірологічними теоріями довкола Чорнобильської катастрофи, яка залишається найбільшою атомною трагедією людства.

Він зокрема заперечив припущення, що побудова Чорнобильської АЕС неподалік Києва була частиною зловмисних планів Кремля.

«Керівництво Української РСР просило Москву побудувати атомну електростанцію. Вони хотіли одразу три АЕС. Це був Петро Шелест, попередник Щербицького на посаді першого секретаря комуністичної партії України. І причиною таких прохань було намагання привабити інвестиції, щоб підштовхнути розвиток економіки республіки», – каже Сергій Плохій.

Чорнобильська катастрофа спочатку спричинила паніку і категоричне несприйняття атомних електростанцій у багатьох людей.

Повернення до атомної енегетики та туризм в 30-км зоні

Але, як нагадує професор Плохій, економічні труднощі початку 90-х років і, зокрема, перебої з енергопостачанням в Україні, створили ґрунт для вимушеної згоди з атомною енергетикою.

Зараз Україну називають у списку десяти країн світу за обсягами виробництва електроенергії на атомних електростанціях.

Україна має 15 атомних реакторів і дуже залежна від них, виробляючи близько половини своєї електроенергії на АЕС.

Більшість пального для своїх реакторів Україна отримує з Росії і також залежить від російського обслуговування радіоактивних відходів.

Працюючи над матеріалами для своєї книги, Cергій Плохій зокрема досліджував українські архіви колишньої радянської спецслужби КГБ, і каже, що вони зараз одні найвідкритіших, в яких йому доводилося працювати.

На підставі своїх досліджень Плохій також відкидає чутки, що чорнобильська катастрофа могла бути спричинена велетенською радіолокаційною станцією «Дуга», що була пов’язана з АЕС.

«Дуга», яка споживала велику кількість електроенергії безпосередньо з Чорнобиля, була таємним військовим об'єктом – частиною радянської системи раннього виявлення запусків міжконтинентальних балістичних ракет.

Професор Плохій вважає, що зростання популярності так званого «темного туризму» в Чорнобильську зону є назагал позитивним, бо збільшує поінформованість людей про можливі катастрофічні наслідки людської діяльності на планеті.