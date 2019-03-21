Зону відчуження ЧАЕС прибрали після туристів і сталкерів

Українські туроператори та гіди Чорнобильської зони відчуження у четвер прибрали сміття у найпопулярніших для туристів місцях зони, серед яких і місто Прип’ять. Як передає кореспондент Радіо Свобода, лише у Прип’яті представники Асоціації чорнобильських туроператорів зібрали декілька кубометрів сміття.

Як повідомив представник компанії «Чорнобиль Тур» Олексій Бреус, який був оператором 4 енергоблоку ЧАЕС у 1986 році, прибрали сучасне сміття і залишили на місці всі речі, які були у Прип’яті в період аварії. Ці відходи після перебування на землі мають певну радіоактивність, їх утилізують в зоні відчуження, як цього вимагає закон.

Чорнобильська зона є найпопулярнішим в Україні напрямком для іноземних туристів. Щороку їхня кількість зростає, за останній рік зону відвідало понад 70 тисяч туристів, свідчить статистика Державної агенції з управління зоною відчуження.

Прибирання в Чорнобильській зоні стало частиною глобальної екологічної ініціативи #TrashTagChalkenge.

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