«Убивць дітей не обмінюємо» – в Харкові протестували проти обміну обвинувачених у теракті

У Харкові, під стінами обласної державної адміністрації, відбулася акція протесту проти внесення у списки для обміну із російською стороною обвинувачених у теракті 22 лютого 2015 року, внаслідок якого загинули четверо людей – Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького і Сергія Башликова. В акції взяли участь близько 150 людей.

За словами адвоката потерпілих Олега Головкова, нині процес, який тривав понад чотири роки, вийшов на фінальну стадію. Вже 26 грудня, під час чергового засідання, може стати відома дата оголошення вироку.

За даними Радіо Свобода з власних джерел, усі троє обвинувачених є у списках для обміну, який, згідно з домовленостями Тристоронньої контактної групи в Мінську, має відбутися ще до Нового року.

Учасники акції протесту вважають, що до винесення вироку і навіть після нього обмінювати обвинувачених не можна.

«Їхня провина повністю доведена слідством, і якщо нині ми віддамо терористів Росії, це створить небезпечний прецедент, який означатиме, що будь-хто може приїхати, влаштувати теракт, а потім його обміняють і він залишиться не покараним», – каже активіст Валентин Бистріченко.

Напередодні, під час судового засідання у справі, адвокати обвинувачених заявили Радіо Свобода, що про внесення їхніх підзахисних у списки обміну з російською стороною їм достеменно не відомо, втім, вони розраховують на такий розвиток подій.

«Мені було відомо, що перемови щодо включення до списку були і що вони включені. Підтвердити вказану інформацію я не можу, очікуємо, дуже сподіваємося, що таке може трапитися», – заявив адвокат Ігор Нагорний, який захищає у суді обвинуваченого Володимира Дворнікова.

22 лютого 2015 року біля Палацу спорту в Харкові під час проведення урочистої ходи з нагоди річниці перемоги Революції гідності стався вибух. У результаті теракту загинули четверо людей, серед них неповнолітній школяр Данило Дідик. Також було поранено дев’ятеро людей.

26 лютого 2015 року співробітники СБУ за підозрою у вчиненні теракту затримали трьох жителів Харківщини – Володимира Дворникова, Віктора Тетюцького і Сергія Башликова. Усім трьом оголосили підозру за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю). 22 квітня 2015 року обвинувальний акт доправили до Фрунзенського районного суду Харкова. Обвинувачені своєї провини не визнали.

Через два роки по тому, у лютому 2017-го, прокурор області Юрій Данильченко заявив, що обвинувачені у скоєнні теракту й їхній захист затягують процес розгляду справи, хоча вона, за словами прокурора, була завершена на 90%.

У квітні 2017 року суд почав слухання у справі про теракт від самого початку, бо в колегії суддів сталась заміна.

Загалом, за даними адвоката потерпілих Олега Головкова, за 4,5 роки слухання справи було зірвано або засідання не відбувалося 170 разів.