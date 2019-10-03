Під будівлею ОП протестували проти обміну обвинувачених у теракті в Харкові 2015-го 

Під Офісом президента України 3 жовтня відбувся протест проти можливого обміну (з Росією) обвинувачених у теракті біля Палацу спорту в Харкові 2015 року, внаслідок чого загинули четверо людей. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, вийшли на акцію протесту декілька десятків представників різних громадських організацій.

«Ми, представники громадських організацій, волонтери та активісти, звертаємося до президента з вимогою не допустити включення в списки на обмін з Росією Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького і Сергія Башликова. Ці особи підозрюються в скоєнні терористичного акту в Харкові 22 лютого 2015 року, в результаті якого загинули чотири людини, в тому числі неповнолітня дитина», – заявили активісти.

Також присутні зазначили що досі не вирішене питання з перейменування Харківської спеціалізованої школи №11 та присвоєння їй ім’я Данила Дідика (15-річного учня школи, який загинув внаслідок теракту).

Присутні на акції підписали відповідне звернення для передачі в Офіс президента, до якого долучилися десятки громадських організацій і понад тисяча небайдужих людей.

22 лютого 2015 року біля Палацу спорту в Харкові під час мирного маршу «Єдності та гідності» стався вибух. Подію кваліфікували як теракт, на місці загинули двоє людей, були поранені ще 11. Згодом двоє поранених померли в лікарні, серед загиблих – правоохоронець і троє активістів – Данило Дідик (15 років), Микола Мельничук (18 років), Вадим Рибальченко (37 років), Ігор Толмачов (52 роки).

У справі щодо організації теракту і закладенні міни проходять троє підозрюваних – Володимир Дворніков, Віктор Тетюцький і Сергій Башликов, яких, за даними слідства, завербували російські спецслужби. Чоловіки свою провину заперечують.