Спортивній школі дали ім’я Дані Дідика, який загинув під час теракту в Харкові 4 роки тому

Міська рада Покрова Дніпропетровської області присвоїла місцевій дитячо-юнацькій спортивній школі ім’я Данила Дідика, який загинув унаслідок теракту в Харкові в лютому 2015-го року, повідомив мер міста Олександр Шаповал у Facebook.

«Він був простим українським 15-річним хлопцем зі справжнім серцем патріота. Займався плаванням, боротьбою, грав у дитячій футбольній команді харківського «Металіста». Мріяв просто жити, жити в Україні, вільній і незалежній, і заради цього вийшов на Ходу Гідності у лютому 2015 року. Він пройшов лише 100 метрів. Його життя обірвав вибух», – написав Шаповал.

Сьогодні, 27 квітня, Дідику мало виповнитися 19 років.

22 лютого 2015 року під час мирного маршу «Єдності та гідності» стався вибух. Загинули міліціонер та троє активістів – Данило Дідик (15 років), Микола Мельничук (18 років), Вадим Рибальченко (37 років), Ігор Толмачов (52 роки).