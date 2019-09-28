«Жодного обміну без вироку»: у Харкові протестували проти обміну обвинувачених у теракті біля Палацу спорту

У Харкові 28 вересня протестували проти можливого обміну обвинувачених у теракті біля Палацу спорту, внаслідок якого в 2015 році загинули четверо людей.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, близько двох сотень представників різних громадських організацій вийшли на акцію протесту під стіни апеляційного суду.

Приводом для проведення протестного заходу стала інформація про внесення трьох обвинувачених у теракті 22 лютого 2015 року – Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького і Сергія Башликова – до списків на обмін з російською стороною.

Учасники акції, серед яких були і родичі загиблих у теракті, вимагають спочатку винести обвинуваченим вирок, і лише потім, у разі необхідності, обмінювати їх на українських громадян, ув’язнених Росією.

Також учасники акції наголошують, що всі троє підозрюваних є громадянами України, тож їх видача Росії, на їхню думку, суперечить українському законодавству, а сам факт обміну звинувачених у теракті свідчить про «безкарність здійснення терактів на території України».

Протестувальники заявили, що сьогоднішня акція була попереджувальною, і протести продовжуватимуться.

Напередодні акції представники громадських організацій написали звернення до президента України Володимира Зеленського з вимогою не допустити обміну обвинувачених у теракті.

22 лютого 2015 року поблизу Палацу спорту в Харкові під час формування колони для проведення ходи з нагоди річниці перемоги Революції гідності стався вибух. Унаслідок теракту на місці загинули двоє людей, були поранені ще 11. Згодом двоє поранених померли в лікарні. Серед загиблих – школяр Данило Дідик.

26 лютого 2015 року співробітники СБУ за підозрою у вчиненні теракту затримали трьох жителів Харківщини – Володимира Дворникова, Віктора Тетюцького та Сергія Башликова. Усім трьом оголосили про підозру за статтями «терористичний акт», «незаконне поводження зі зброєю».

22 квітня 2015 року обвинувальний акт доправили до Фрунзенського районного суду Харкова. Обвинувачені своєї провини не визнали.

Через два роки, у лютому 2017-го, прокурор області Юрій Данильченко заявив, що обвинувачені у скоєнні теракту та їхній захист затягують процес розгляду справи, хоча вона, за словами прокурора, була завершена на 90 %.

У квітні 2017 року суд почав слухання у справі про теракт від самого початку, адже у колегії суддів сталася заміна.

Загалом, за даними адковата потерпілих Олега Головкова, за 4,5 роки слухання справи було зірвано або не відбувалося 170 засідань.

3 вересня 2019 року Фрунзенський районний суд Харкова подовжив обвинуваченим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на два місяці.