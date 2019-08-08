Обвинувачені в теракті біля Палацу спорту в Харкові залишилися під вартою

Харківський апеляційний суд закрив провадження за апеляційною скаргою обвинувачених у теракті біля Палацу спорту та залишив чинним запобіжний захід для цих осіб.



«Апеляційне провадження за їхніми скаргами закрито, обвинувачені залишаються під вартою», –повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» в прес-службі Харківського апеляційного суду.



3 липня обвинувачені в теракті біля Палацу спорту заявили клопотання про зміну запобіжного заходу з огляду на рішення Конституційного Суду України про неконституційність безальтернативних запобіжних заходів за окремими категоріями кримінальних проваджень. Прокурор Володимир Лимар заперечував проти задоволення клопотання, зазначаючи, що підозрюваних у загибелі кількох людей можуть тримати під вартою без визначення застави. Фрунзенський райсуд Харкова визнав його доводи переконливими і відмовився змінити обвинуваченим запобіжний захід.



22 лютого 2015 року поблизу Палацу спорту в Харкові під час формування колони для проведення ходи з нагоди річниці перемоги Революції гідності стався вибух. Унаслідок теракту на місці загинули двоє людей, були поранені ще 11. Згодом двоє поранених померли в лікарні.