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08 Серпень 2019, Київ 16:18
Новини | Політика

Обвинувачені в теракті біля Палацу спорту в Харкові залишилися під вартою

Поліція і медики працюють на місці вибуху в Харкові, 22 лютого 2015 року

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Харківський апеляційний суд закрив провадження за апеляційною скаргою обвинувачених у теракті біля Палацу спорту та залишив чинним запобіжний захід для цих осіб.

«Апеляційне провадження за їхніми скаргами закрито, обвинувачені залишаються під вартою», –повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» в прес-службі Харківського апеляційного суду.

3 липня обвинувачені в теракті біля Палацу спорту заявили клопотання про зміну запобіжного заходу з огляду на рішення Конституційного Суду України про неконституційність безальтернативних запобіжних заходів за окремими категоріями кримінальних проваджень. Прокурор Володимир Лимар заперечував проти задоволення клопотання, зазначаючи, що підозрюваних у загибелі кількох людей можуть тримати під вартою без визначення застави. Фрунзенський райсуд Харкова визнав його доводи переконливими і відмовився змінити обвинуваченим запобіжний захід.

22 лютого 2015 року поблизу Палацу спорту в Харкові під час формування колони для проведення ходи з нагоди річниці перемоги Революції гідності стався вибух. Унаслідок теракту на місці загинули двоє людей, були поранені ще 11. Згодом двоє поранених померли в лікарні.

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