Мати полоненого Марченка просить Зеленського включити її сина в списки на обмін

Мати полоненого Олександра Марченка, якого у 2018 році затримали на непідконтрольній українській владі території Донеччини та перевезли у Росію, заявляє про його надважкий фізичний та моральний стан. Про це Галина Марченко написала у відкритому листі президенту Володимиру Зеленському, де просить вплинути на включення Марченка у списки на обмін.

«Мій син перебуває в надважкому психологічному стані після перенесених у «ДНР» катувань. Він потребує належного доргляду, оскільки у нього був рак щитовидної залози. Він отребує постійного прийому таблеток», – пише Галина Марченко.

Вона наголошує, що сина катували струмом та погрожували відрізати пальці, якщо він не підпише «зізнання»: «Вони (представники угруповання «МГБ ДНР») помістили мого сина до карцеру, де підвісили за руку, прикувавши до ґрат так, що він ледве діставав ногами до підлоги. У такому положенні він пробув добу». Мати пише, що тепер у Марченка часткове оніміння лівої ноги та передпліччя.

Як писав проєкт Радіо Донбас.Реалії, випадок Олекснадра Марченка особливий тим, що представники збройного угруповання «ДНР» передали заручника слідчим Росії. Його схопили у грудні 2018 року під час поїздки до Донецька й пізніше передали ФСБ на кордоні, після чого у Росії йому оформили адміністративний арешт за нібито незаконну роботу в Росії, а потім порушили кримінальну справу за статтею про контрабанду зброї.

За даними дружини Катерини Марченко, чоловіка утримують у СІЗО Краснодара (Росія).

9 грудня в Парижі відбувся саміт у «нормандському форматі» – зустріч лідерів Франції, Німеччини, України і Росії. ​На зустрічі сторони домовились, що до кінця року Київ та Москва проведуть обмін утримуваними особами за формулою «всіх на всіх» до 31 грудня. Також підтримали повне припинення вогню на сході України, яке має розпочатися до кінця 2019 року.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель повідомила, що сторони домовилися знову зустрітися через чотири місяці, щоб, серед іншого, обговорити місцеві вибори на нині окупованій частині Донбасу.​