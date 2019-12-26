Прокурор у справі про теракт біля Палацу спорту у Харкові підтвердив, що обвинувачених готують на обмін

Сторона обвинувачення у справі про вибух під час мирної ходи біля Палацу спорту у Харкові клопотав про довічне ув’язнення для обвинувачених Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького і Сергія Башликова, але водночас просив змінити їм запобіжний захід із арешту на особисте зобов’язання, пояснивши це включення згаданих осіб до списків на обмін утримуваними особами. Про це із зали суду повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Зараз у суді триває засідання, розгляд перебуває на етапі судових дебатів.

Раніше родичі загиблих внаслідок теракту та громадські активісти мітингували під Офісом президента у Києві та кілька разів у Харкові проти можливого обміну (з Росією) обвинувачених. На акцію вийшло кілька десятків людей.

22 лютого 2015 року біля Палацу спорту в Харкові під час мирного маршу «Єдності та гідності» стався вибух. Подію кваліфікували як теракт, на місці загинули двоє людей, були поранені ще 11. Згодом двоє поранених померли в лікарні, серед загиблих – правоохоронець і троє активістів – Данило Дідик (15 років), Микола Мельничук (18 років), Вадим Рибальченко (37 років), Ігор Толмачов (52 роки).

У справі щодо організації теракту і закладенні міни проходять троє підозрюваних – Володимир Дворніков, Віктор Тетюцький і Сергій Башликов, яких, за даними слідства, завербували російські спецслужби. Чоловіки свою провину заперечують.