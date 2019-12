Головне на Донбасі за 365 днів

Вибори президента і парламенту, розведення військ, відновлення нормандських переговорів, повернення в'язнів Кремля, реванш «Партії регіонів-2» та українські привіти на окуповану територію – таким був 2019 рік на Донбасі. Радіо Донбас.Реалії нагадує найважливіше, що відбулося за 365 днів у східному регіоні України.

У Станиці Луганській запустили міст. В стислі терміни українські спеціалісти відновили зруйнований проліт мосту на КПВВ, який останні 5 років люди долали по небезпечному дерев'яному помосту. Під час ремонту в підконтрольних Росії медіа звинувачували Київ у неякісній роботі, а представники збройного угруповання без наслідків для себе перейшли лінію розмежування.

Викрадення Цемаха з окупованої території. Спецслужби України вивезли із окупованої частини Донбасу Володимира Цемаха, колишнього «командира ППО» угруповання «ДНР» у місті Сніжне, поблизу якого був збитий малайзійський «Боїнг» рейсу MH17. В операції загинув розвідник, інший втратив ногу.

Боротьба за «Воду Донбасу». Тристороння контактна група в Мінську домовилась провести міжнародний аудит «Води Донбасу», об'єкти якої розташовані по обидва боки лінії фронту. На шостий рік війни досі не вирішене питання стабільного доступу до води жителів Маріуполя, Мар'їнки та Красногорівки, тижнями без води живе Торецьк. Угруповання «ДНР» намагалося «націоналізувати» компанію. Мільйони людей з обох боків лінії розмежування досі ризикують залишитися без води.

Частину засуджених повернули. Відбулося кілька передач засуджених з окупації на підконтрольну уряду території. Ці люди були засуджені до 2014 року і виявили бажання відбувати покарання на українській території. З Луганська перевели майже всіх, але з підконтрольної «ДНР» частини такі переведення майже заморожені. Там у тюрмах сидять навіть люди, у яких закінчився термін ув'язнення.

«Ополченочка» тікає в Київ. Окупаційна адміністрація Луганська з допомогою російських кіноспеціалістів знімала «перший героїчний фільм «ЛНР». Але стався конфуз: Світлана Дрюк, танкістка-прототип головної героїні, заявила, що давно працює на українську розвідку.

Хомчак приймає командування ООС. 21 травня президент України Володимир Зеленський звільнив із посади начальника Генштабу, головнокомандувача Збройних сил України Віктора Муженка і призначив замість нього Руслана Хомчака. До цього він обіймав посаду головного інспектора Міністерства оборони. Хомчак командував ОК Південь в районі Іловайська влітку 2014 року.

100 років Злуки. У цьому році в Україні святкували сторіччя з дня проголошення Акту возз’єднання УНР та ЗУНР. У центрі Бахмута студенти, активісти та військові розгорнули величезний синьо-жовтий прапор.

Важка артилерія бойовиків. На окупованій території продовжили виявляти потужну військову техніку, яку не могли «дістати з шахт». Ці місця можна побачити і самим на картах Google. У березні Росія використала нову зброю проти України. Снаряд зруйнував житловий будинок на околиці Новолуганського. Після його аналізу виявилось, що стріляли російським керованим артилерійським боєприпасом «Краснополь».

Обрали президента. У передвиборчих перегонах не стидалися скористатися навіть болючою темою – ветеранами АТО. На виборах президента вперше скористались правом голосу тисячі внутрішньо переміщених осіб. Голосувати збиралася і донбаська молодь, яка вперше отримала право голосу, і люди в окупації. Кандидати Петро Порошенко та Володимир Зеленський по-своєму бачили вирішення конфлікту на Донбасі. Як змінювалася їхня думка за 5 років? У першому турі керівник «95 кварталу» лідирував по всій території України, крім Галичини та Донбасу. У другому схід підтримав Зеленського, нічого дивного... але деякі несподіванки тут були.

Копанкам «плювати» на війну. Журналісти «Громадського телебачення» виявили, що на півночі Луганської області триває незаконний видобуток вугілля в копанках. Усе в традиціях часів Віктора Януковича: місцеві займаються пекельною працею, щоб вижити, а чиновники – легалізують незаконно видобуте вугілля через українські шахти.

Розводять війська. 26 червня у Станиці Луганській розпочалося розведення: українські військові відійшли з однієї з позицій перед КПВВ. Восени розвели дві інші ділянки. Катеринівка біля Золотого-4 стала «напівсірою» – 86 будинків залишаються в так званій «сірій зоні». Відведення біля Петрівського житлові будинки не зачепило.

Несподіванки парламентських виборів на Донбасі. Наприклад, на 52-му окрузі у прифронтовому Торецьку переміг представник партії «Батьківщина» Євген Яковенко. За округами на Донбасі «Опозиційна платформа – За життя» та «Опозиційний блок» лідирують і більше борються між собою, ніж зі «Слугою народу». В цілому – нові обличчя «в прольоті».

На мітингах у Франції засвітилась символіка угруповань «ЛДНР». Францію захопили масові протести. Люди не погоджувалися із збільшенням податків та скороченням наявних соціальних гарантій. Серед учасників акцій були і французи, які воювали на Донбасі на боці Росії.

Курс на НАТО і ЄС однозначний.19 лютого на той час президент України Петро Порошенко під час спеціального засідання Верховної Ради підписав закон про внесення змін до Конституції, які закріплюють курс України на Європейський союз та НАТО. А вже 21 лютого ці зміни набули чинності. Як на новину про євроінтеграції відреагували на Донбасі?

Ветеран в Антарктиді. Ветеран АТО Андрій Мочурад став одним із перших українців, який автостопом дістався до Антарктиди (переліт був лише через Атлантику)​. Його мандрівка тривала 4 місяці.

Калмикія повстала проти «ДНР». Одного із екс-ватажків угруповання Дмитра Трапезнікова несподівано призначили головою адміністрації російського міста Еліста (республіка Калмикія). Голова Калмикії Бату Хасіков сказав про бойовика так: «человек в теме» і «антикризисный менеджер». Калмиків це не надихнуло: у місті почалися тривалі протести.

Український диктант надіслали з ОРДЛО. 9 листопада традиційно Україна пише радіодиктант національної єдності. Не став виключенням і окупований Луганськ.

Вбивство волонтера Мірошніченка. 29 листопада у Бахмуті напали на громадського активіста Артема Мірошниченка, через 8 днів він помер, перебуваючи в комі. На нього, як з'ясувало слідство, напали двоє неповнолітніх. За твердженням колег і брата, є свідок, який чув, що невдоволення нападників викликала українська мова Артема. Однак слідство ще триває.

Україна перемагає у Морському трибуналі. 25 травня у німецькому Гамбурзі Міжнародний трибунал з морського права (Іnternational Tribunal for the Law of the Sea, ITLOS) оголосив про застосування тимчасових заходів до Російської Федерації стосовно порушення нею імунітетів трьох українських військових кораблів та 24 членів їхніх екіпажів. Рішення суду підтримали 19 суддів Трибуналу. Проти проголосував один. Отже, Росія мала негайно звільнити та повернути в Україну екіпажі українських військових кораблів «Нікополь», «Бердянськ», «Яни Капу», а також самі кораблі.

Путін почав роздавати паспорти. Президент Росії Володимир Путін підписав указ, за яким жителі окупованих територій Донецької і Луганської областей України змогли у спрощеному порядку отримувати громадянство Росії. Півроку по тому можна констатувати, що демонстративній паспортизації Кремль надає всіляку підтримку: паспорти для окупованих територій видають набагато легше, ніж для інших претендентів у російське громадянство.

«ЛДНР» переписали людей. Підконтрольні Росії угруповання провели псевдо-перепис населення. Керувати приїжджали спеціалісти Росстату.

Волкер їде з України. Спеціальний представник Державного департаменту США в Україні Курт Волкер подав у відставку. Він відзначився тим, що робив дуже чіткі і прямі заяви - зокрема, і щодо агресії Росії проти України.

Україна є в Донецьку та Луганську. У непідконтрольних Україні містах на Донбасі розклеїли привітання до Дня Незалежності. А у Луганську напис «Слава Україні» з’явився на будівлі загальноосвітньої школи на вулиці Льва Толстого, 41. З підконтрольного Донбасу в Горлівку і Донецьк відправляють листівки з написом: «Україна завжди з тобою».

#Завдяки тобі. Це ініціатива подяки ветеранам. Її суть в тому, щоб просто прикласти руку до серця, коли бачиш військового. ​

Повертаються в'язні Кремля. Режисер Олег Сенцов, журналіст Роман Сущенко, засуджений у справі «кримських диверсантів» Євген Панов, активіст Олександр Кольченко, засуджені нібито за участь у Першій чеченській війні українці Станіслав Клих та Микола Карюк, засуджені за тероризм 21-річний Павло Гриб та Олексій Сизонович з Краснодона, активіст Володимир Балух, студент Артур Панов та кримськотатарський активіст Едем Бекіров. А такж полонені моряки, серед яких сватовчанин Євген Семидоцький.

Тут бракує ще однієї події року. Після Нормандської зустрічі з'явилась надія на звільнення заручників також і на окупованій частині Донбасу. Їх принаймні 250. Сподіваємося, нам доведеться внести одну правку у цей матеріал.

