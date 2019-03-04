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04 Березень 2019, Київ 20:25
Політика

Піар на військових: кандидати, які рекламуються на воїнах АТО/ООС

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«Кіборги» та ветерани АТО у передвиборчих перегонах – тема, якою не стидаються користатися кандидати в президенти України. Виступи ветеранів на зустрічах із виборцями, згадування під час інтерв’ю про фінансову допомогу батальйонам, офіційні звернення військових про «їхній вибір та підтримку» – такі маніпуляції викликають лише негативні відгуки в соціальних мережах, але кандидати продовжують «світити» у кампанії людей у формі. Ми детальніше роздивились, як саме.

Володимир Зеленський: «Ліга сміху» і «Збірна АТО»

Стартував новий сезон «Ліги сміху» – телепроект, який робить студія «Квартал 95» і «Драйв Продакшн». Ведучий шоу – кандидат у президенти Володимир Зеленський. Цікаво, що вже перший ефір програми викликав обурення в соціальних мережах через виступ команди «Збірної АТО».

У гала-концерті фестивалю, який і показали в ефірі, поза конкурсною програмою виступив військовий Микита Семенов із 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади (Закарпаття). Він поміркував на армійську тематику, після чого подарував Володимиру Зеленському «тушонку»:

– Ложечку або дві, якщо зараз з’їдаєте, то відразу всіх обганяєте в передвиборчій гонці.

Після півторахвилинного виступу (і, судячи з реакції глядачів та суддів, не дуже смішного – так було в трансляції) Микиту Семенова нагородили чемпіонським кубком за результатами фестивалю в Одесі. Варто відзначити, що такий трофей другий рік отримує команда, яка виступає поза конкурсною програмою: у 2018 році це були діти з Донецької області, цього року – військовий.

У соцмережах такий виступ багато глядачів назвали не гумористичним, а політичним. І навіть вирішили, що насправді це не боєць АТО, а якийсь артист.

Із соціальних мереж
Із соціальних мереж

– До порожньої голови руку не прикладають. Де ви знайшли цього актора?

– А він точно військовий із Закарпаття? Чому тоді російською спілкується?

– О, свого солдата на публіку випустив. Актор чи справжнього знайшли? А чому не покликав тих «кіборгів», яких «тітушками» називав?

Радіо Донбас.Реалії перевірило інформацію на особистій сторінці Микити Семенова. Він дійсно із Закарпаття, дійсно служив в армії і грав у Закарпатській лізі КВН.

Із соціальних мереж
Із соціальних мереж

Проте більше претензій було навіть не до того, хто такий Микита Семенов, а до того, чому Володимир Зеленський і його команда перетворили гумористичну програму на передвиборчу арену.

– Навіщо це вставляти в гумористичну передачу? Починає тхнути КВНом.

– Це передвиборча реклама. Після цього потрібно заборонити показ «Ліги…» під час проведення виборів.

– Не чекав на таку ницість від вас, хочете показати, що вас військові підтримують? Глибоко сумніваюся, що ця людина була атошником. Це фіаско.

Згадали Володимиру Зеленському і ситуацію у Львові, коли 8 лютого учасники бойових дій вийшли на акцію протесту проти керівника студії «Квартал 95».

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Юлія Тимошенко і «кіборги»

22 січня всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» висунуло Юлію Тимошенко кандидатом на посаду президента України.

Посеред своєї промови кандидат у президенти запросила на сцену кілька десятків колишніх бійців АТО. Вони заявили про свою політичну підтримку Тимошенко-кандидата та про покладання на неї надій як на майбутнього головнокомандувача. «Юлія Тимошенко – єдиний політичний кіборг України», – на звершення цієї частини виголосив зі сцени один із вояків.

Посеред своєї промови Юлія Тимошенко запросила на сцену кілька десятків колишніх бійців АТО
Посеред своєї промови Юлія Тимошенко запросила на сцену кілька десятків колишніх бійців АТО

Після такої заяви ветерани АТО, які захищали Донецький аеропорт і кого дійсно кличуть «кіборгами», виступили проти використання політиками бійців АТО у своїх спекуляціях. На думку цих захисників ДАП, «кіборг» не може бути політичним, економічним чи культурним, у такому контексті це слово не вживається, адже таким чином втрачається шана тим, хто загинув, захищаючи Батьківщину.

А «кіборги» з Волині взагалі вирішили відмовитися від своїх нагород після такого виступу на підтримку Юлії Тимошенко.

Проте, як повідомляють українські ЗМІ, на мітингах на підтримку Юлії Тимошенко у різних містах України все одно виступають представники Всеукраїнської спілки учасників бойових дій «Побратими України», серед яких і «кіборги».

Петро Порошенко: ветерани АТО й учасники «Ігор нескорених»

29 січня Петро Порошенко заявив про намір узяти участь у найближчих виборах глави держави. Він це зробив як самовисуванець, але у присутності тисяч членів «Блоку Петра Порошенка», українських урядовців, провладних народних депутатів, експертів і західних політиків. Підтримувати президента прийшли й ветерани АТО. Проте, врахувавши весь негатив після виступу Юлії Тимошенко з «кіборгами», на підтримку Петра Порошенка ветерани АТО публічно не виступали, підтримували оплесками в залі. А єдиний представник ветеранів, хто вийшов на сцену, був у цивільному. Адже, за словами самих ветеранів АТО, не всім дозволено після демобілізації бути у формі.

А 19 лютого у Львові на підтримку чинного президента України виступили переможці «Ігор нескорених» – світових змагань серед ветеранів. На їхню думку, є три реальні кандидати, але Порошенко – оптимальний.

«Ми не кажемо, що Порошенко святий, до нього є багато запитань, проте інші кажуть, що стануть на коліна перед Путіним. Ми цього не хочемо, бо не за це воювали», – цитує учасників «Ігор нескорених» сайт телеканалу ZIK.ua.

Олег Ляшко і фонд, який допомагав бійцям в АТО

21 січня 2019 року Олег Ляшко заявив, що йде у президенти. Його висунення, як пишуть деякі українські ЗМІ, підтримали «люди від Сходу до Заходу». Серед учителів, лікарів, фермерів, знайшлося місце й ветеранові АТО. Олексій Кошевець подякував Олегові Ляшку, що той «з перших днів агресії на Сході був на передовій», а також заявив, що тільки такий президент зможе повернути окуповані території України.

«З 2014 року Олег Ляшко постійно був з нами: або приїздом своїм, або технікою, яку він нам давав, або провіантом, який нам надходив. Це єдиний політик, який був постійно на зв’язку. Це єдина людина в політиці, яка не побоялася приїжджати до нас на фронт. Сотні бійців надихав цей політик на бої, які тоді точилися. На сьогоднішній день це єдиний політик, який може дивитися сміливо в очі військовим, добровольцям, тому сотні добровольців і військових підтримують Олега Валерійовича», – заявив Олексій Кошевець.

А це вже 22 лютого. Телеканал ZIK. Усе той же Олексій Кошевець знову виступає зі словами: без Ляшка батальйону «Свята Марія», може, взагалі б не було, бо саме він допомагав бійцям фінансово.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)

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