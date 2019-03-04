Піар на військових: кандидати, які рекламуються на воїнах АТО/ООС

«Кіборги» та ветерани АТО у передвиборчих перегонах – тема, якою не стидаються користатися кандидати в президенти України. Виступи ветеранів на зустрічах із виборцями, згадування під час інтерв’ю про фінансову допомогу батальйонам, офіційні звернення військових про «їхній вибір та підтримку» – такі маніпуляції викликають лише негативні відгуки в соціальних мережах, але кандидати продовжують «світити» у кампанії людей у формі. Ми детальніше роздивились, як саме.

Володимир Зеленський: «Ліга сміху» і «Збірна АТО»

Стартував новий сезон «Ліги сміху» – телепроект, який робить студія «Квартал 95» і «Драйв Продакшн». Ведучий шоу – кандидат у президенти Володимир Зеленський. Цікаво, що вже перший ефір програми викликав обурення в соціальних мережах через виступ команди «Збірної АТО».

У гала-концерті фестивалю, який і показали в ефірі, поза конкурсною програмою виступив військовий Микита Семенов із 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади (Закарпаття). Він поміркував на армійську тематику, після чого подарував Володимиру Зеленському «тушонку»:

– Ложечку або дві, якщо зараз з’їдаєте, то відразу всіх обганяєте в передвиборчій гонці.

Після півторахвилинного виступу (і, судячи з реакції глядачів та суддів, не дуже смішного – так було в трансляції) Микиту Семенова нагородили чемпіонським кубком за результатами фестивалю в Одесі. Варто відзначити, що такий трофей другий рік отримує команда, яка виступає поза конкурсною програмою: у 2018 році це були діти з Донецької області, цього року – військовий.

У соцмережах такий виступ багато глядачів назвали не гумористичним, а політичним. І навіть вирішили, що насправді це не боєць АТО, а якийсь артист.

– До порожньої голови руку не прикладають. Де ви знайшли цього актора?

– А він точно військовий із Закарпаття? Чому тоді російською спілкується?

– О, свого солдата на публіку випустив. Актор чи справжнього знайшли? А чому не покликав тих «кіборгів», яких «тітушками» називав?

Радіо Донбас.Реалії перевірило інформацію на особистій сторінці Микити Семенова. Він дійсно із Закарпаття, дійсно служив в армії і грав у Закарпатській лізі КВН.

Проте більше претензій було навіть не до того, хто такий Микита Семенов, а до того, чому Володимир Зеленський і його команда перетворили гумористичну програму на передвиборчу арену.

– Навіщо це вставляти в гумористичну передачу? Починає тхнути КВНом.

– Це передвиборча реклама. Після цього потрібно заборонити показ «Ліги…» під час проведення виборів.

– Не чекав на таку ницість від вас, хочете показати, що вас військові підтримують? Глибоко сумніваюся, що ця людина була атошником. Це фіаско.

Згадали Володимиру Зеленському і ситуацію у Львові, коли 8 лютого учасники бойових дій вийшли на акцію протесту проти керівника студії «Квартал 95».

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Юлія Тимошенко і «кіборги»

22 січня всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» висунуло Юлію Тимошенко кандидатом на посаду президента України.

Посеред своєї промови кандидат у президенти запросила на сцену кілька десятків колишніх бійців АТО. Вони заявили про свою політичну підтримку Тимошенко-кандидата та про покладання на неї надій як на майбутнього головнокомандувача. «Юлія Тимошенко – єдиний політичний кіборг України», – на звершення цієї частини виголосив зі сцени один із вояків.

Після такої заяви ветерани АТО, які захищали Донецький аеропорт і кого дійсно кличуть «кіборгами», виступили проти використання політиками бійців АТО у своїх спекуляціях. На думку цих захисників ДАП, «кіборг» не може бути політичним, економічним чи культурним, у такому контексті це слово не вживається, адже таким чином втрачається шана тим, хто загинув, захищаючи Батьківщину.

А «кіборги» з Волині взагалі вирішили відмовитися від своїх нагород після такого виступу на підтримку Юлії Тимошенко.

Проте, як повідомляють українські ЗМІ, на мітингах на підтримку Юлії Тимошенко у різних містах України все одно виступають представники Всеукраїнської спілки учасників бойових дій «Побратими України», серед яких і «кіборги».

Петро Порошенко: ветерани АТО й учасники «Ігор нескорених»

29 січня Петро Порошенко заявив про намір узяти участь у найближчих виборах глави держави. Він це зробив як самовисуванець, але у присутності тисяч членів «Блоку Петра Порошенка», українських урядовців, провладних народних депутатів, експертів і західних політиків. Підтримувати президента прийшли й ветерани АТО. Проте, врахувавши весь негатив після виступу Юлії Тимошенко з «кіборгами», на підтримку Петра Порошенка ветерани АТО публічно не виступали, підтримували оплесками в залі. А єдиний представник ветеранів, хто вийшов на сцену, був у цивільному. Адже, за словами самих ветеранів АТО, не всім дозволено після демобілізації бути у формі.

А 19 лютого у Львові на підтримку чинного президента України виступили переможці «Ігор нескорених» – світових змагань серед ветеранів. На їхню думку, є три реальні кандидати, але Порошенко – оптимальний.

«Ми не кажемо, що Порошенко святий, до нього є багато запитань, проте інші кажуть, що стануть на коліна перед Путіним. Ми цього не хочемо, бо не за це воювали», – цитує учасників «Ігор нескорених» сайт телеканалу ZIK.ua.

Олег Ляшко і фонд, який допомагав бійцям в АТО

21 січня 2019 року Олег Ляшко заявив, що йде у президенти. Його висунення, як пишуть деякі українські ЗМІ, підтримали «люди від Сходу до Заходу». Серед учителів, лікарів, фермерів, знайшлося місце й ветеранові АТО. Олексій Кошевець подякував Олегові Ляшку, що той «з перших днів агресії на Сході був на передовій», а також заявив, що тільки такий президент зможе повернути окуповані території України.

«З 2014 року Олег Ляшко постійно був з нами: або приїздом своїм, або технікою, яку він нам давав, або провіантом, який нам надходив. Це єдиний політик, який був постійно на зв’язку. Це єдина людина в політиці, яка не побоялася приїжджати до нас на фронт. Сотні бійців надихав цей політик на бої, які тоді точилися. На сьогоднішній день це єдиний політик, який може дивитися сміливо в очі військовим, добровольцям, тому сотні добровольців і військових підтримують Олега Валерійовича», – заявив Олексій Кошевець.

А це вже 22 лютого. Телеканал ZIK. Усе той же Олексій Кошевець знову виступає зі словами: без Ляшка батальйону «Свята Марія», може, взагалі б не було, бо саме він допомагав бійцям фінансово.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)