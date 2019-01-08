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Парад вертепов принимал на Рождество Лисичанск. В Луганской области прошло первое в регионе шествие рождественских вертепов. В нем поучаствовали жители нескольких городов и районов Луганщины, а также были гости из Донецкой области.

На парад вертепов в Лисичанске зарегистрировалось 160 человек, но приехало больше. Гости из Северодонецка, Сватово, Старобельска, из Золотого и Врубовки, расположенных недалеко от линии соприкосновения, прошли по центральной улице Лисичанска. Были и участники из соседней Донецкой области – Звановской громады близ Бахмута. В этой громаде традиции вертепа берут свое начало еще с 50-х годов прошлого века.

Это очень круто, что Луганщина приобщается к этому патриотическому движению

«Мы привезли средний рождественский вертеп. Это юношеский вертеп. Это молодежь. Школьники, студенты у нас есть. Мы привезли такие искренние рождественские поздравления нашим соседям из Лисичанска. Мы очень рады, что возрождаются украинские традиции здесь на Луганщине. У нас в Донецкой области уже очень развито такое движение, как фестивали вертепов. У нас в Звановке уже второй год подряд проходит областной фестиваль вертепов. Это очень круто, что Луганщина приобщается к этому патриотическому движению. Вертепы – это супер!», – рассказала жительница Звановской громады Юля Тымчак.

По пути участники пели колядки и зазывали прохожих присоединяться. Участники шли в традиционных украинских костюмах. Многие делали их своими руками.

Наши костюмы мы делали сами. Мы вязали эти поневы

«Наши костюмы мы делали сами. Мы вязали эти поневы. Их называют так. Длинные такие рубахи. Длинные теплые костюмы украинские. Ну, у меня не до пят. Но все как надо», – рассказывает участница из Северодонецка Настя Панарина.

Парад вертепов вызвал интерес у жителей города. Многие прохожие снимали шествие на свои телефоны. Некоторые присоединялись. А вот жительница Лисичанска Светалана узнала об акции из социальных сетей и пришла посмотреть.

«Я считаю, что это должны видеть все в нашем Лисичанске. И присоединяться к этому. Очень хорошее шествие. Очень хорошо, что приехали гости к нам. Очень нравится», – говорит Светлана.

Пусть все услышат, что Луганщина колядует со всей Украиной – организатор парада вертепов

Шествие вертепов организовала местная общественная организация «Міст 3.10». По словам организатора Алексея Горленко, вертепы в городе они показывают уже несколько лет подряд. А вот провести общее шествие вертепов решились после поездки на фестиваль в Харьков.

В Лисичанске мы уже в пятый раз организуем просто вертеп

«В Лисичанске мы уже в пятый раз организуем просто вертеп. И участвовали в фестивале в Харькове. И мы подумали, если в Харькове мы можем, то почему мы не можем на Луганщине? Пусть все услышат, что Луганщина колядует со всей Украиной!», – рассказал Алексей Горленко.

После шествия участники по очереди показывали свои вертепы на площади Лисичанска.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)