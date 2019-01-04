6 довоєнних вертепів окупованої частини Донбасу

Анастасія Ткачук

За 5 років війни підконтрольні Росії адміністрації окупованих Луганська та Донецька практично витиснули українські народні традиції з ОРДЛО. Рідкістю тут стали вертепи, українські колядки й святий Миколай. Однак на початку 2000-х ці традиції досить швидко розвивались у регіоні: кілька років проходив фестиваль вертепів, молодь щороку влаштовувала благодійну акцію від Миколая, музично-драматичний театр Луганська показував виставу-вертеп. У школах і садочках розігрували самі і приймали в гості традиційні гуляння. Радіо Донбас.Реалії нагадує, як колядували у Луганську і Донецьку до війни.

Так відзначили Різдво в Українській греко-католицькій церкві у Донецьку 7 січня 2012 року. Діти підготували виставу з декораціями і костюмами.

А ось як співає колядку «Небо і земля» донецький дитячий колектив у 2013-му:

Різдвяний вертеп 2013 року підготували катехити (люди, що навчають основ християнського віровчення – ред.) та батьки з недільної школи Церкви Покрови пресвятої Богородиці (УГКЦ) у Донецьку.

У 2014 році, під час Революції гідності в Києві, у Луганську презентували політичний вертеп. Сюжет модернізували під Євромайдан.

«Счастливого Нового года, с новыми надеждами, с новой взошедшей звездой, с национальным единством!» – говорить учасник групи.

Донецький Євромайдан у 2014-му також підготував різдвяний вертеп за... участю «Беркута».

А вже 2015 року спільнота вимушених переселенців із Донецька та Сходу України презентувала вертеп перед Львівським національним академічним театром опери та балету за сценарієм Дмитра Білого.

«Цим вертепом ми хочемо показати, що Донецьк був, є і буде українським! І перемога буде за нами», – наголосив учасник виступу.

Тут ми згадали здебільшого відомі колядки, що виконуються до свят практично в усіх куточках України. А що ви знаєте про автентичні східні українські колядки?

​Їх багато років збирає колектив «Дивина», заснований 1998 року у Донецькому національному університеті. Театр фольклорної пісні виконав записані у селах Донеччини колядки для Радіо Донбас.Реалії у нашій студії:​

Війна на сході і сама стала сюжетом для колядки, яка пролунала у Буковелі 2015 року:

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)

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