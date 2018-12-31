(Друкуємо мовою оригіналу)

Шоколадные конфеты, ватный Дед Мороз, елка, подарки и рисовая кутья. Так праздновали Новый год и Рождество на Луганщине. В крупных городах говорят, что Рождество появилось здесь в последние 30 лет, а в маленьких люди старшего возраста вспоминают, как ходили щедровать молодыми. Какие праздничные традиции помнят с детства и как встречают Новый год и Рождество сейчас, «Донбасс.Реалии» спросили жителей Северодонецка, Попасной и Новопсковского района.

Людмила, на пенсии, работала нянечкой в детском саду, Попасная

Обычно 6 января готовили вечерю и сейчас тоже. Готовим вареники с картошкой, котлеты, мясные блюда, салаты. Праздновали Новый год всегда и Рождество тоже – и 25 декабря, и 7 января. Ходили щедровать по молодости. Наряжались, красились, интересно было.

Виктория, парикмахер, Северодонецк

В детстве не сильно помню, как праздновали, но потом, когда я уже взрослой стала, все рестораны были мои. Я была красивой женщиной, знаменитой в городе, я ведущий мастер-парикмахер была, приглашений было море, красоты много.

На Рождество особых традиций не было. Город у нас русскоязычный, приезжали сюда, в основном, специалисты, когда открылись институты. У нас мало было украинцев. И только когда после уже 70-х годов, когда у нас появились училища поваров, продавцов, начали ехать в город из Западной Украины. Студенты и их родители. Только тогда появилась традиция Рождества. До этого мы его не знали, не видели и, конечно, не праздновали.

Я связана была с торговым училищем, там девочки из Западной Украины начали устраивать вечера, носить свои наряды. Только так, а в городе или в заведениях этого не было.

В городе население не знает, что такое Рождество, только Новый год. Как и говорят сейчас – 19-е декабря праздник Святого Николая, нужно сейчас подарки класть по подушку. Но у меня двое детей, а я никогда раньше не знала об этом празднике.

Юрий, банковский работник, Северодонецк

Праздновали обычно, как все. В детстве в школе был утренник, дома гуляли, взрослые за столом были. Дня Святого Николая не знали, а Рождество в советские времена не отмечали. Начали уже когда распался Союз. А сейчас празднуем как придётся, родственники прийдут, или сами пойдем, посидим. Как появилось в жизни Рождество, не помню, оно все само собой как-то плавно произошло.

Ольга, журналіст, Піски

Моє дитинство минуло у селі Піски Новопсковського району Луганської області, звідки родом мама і всі наші родичі.

Зимові свята називалися «праздниками». Не пригадую, щоб у нас ворожили та робили збитки на Андрія, 13 грудня, як це заведено в Західній Україні. А от на Катерини, 7 грудня, ще моя прабабуся розповідала про ворожіння молодих дівчат на щасливу долю. Цього дня зрізали гілки вишні і ставили у воду. Якщо до Нового року (за старим стилем) вишня зацвіте – дівчина невдовзі вийде заміж. Моє покоління вже не застало цієї гарної традиції-ворожіння.

Щодо Різдва, то 12 страв, згідно з українським звичаєм, я не пригадую, щоб хтось готував. Але зранку 6 січня господині варили кутю та узвар, а потім ставили це на покуті – на стіл у кутку, підмощуючи сіно під посуд.

Луганський узвар, мабуть, класичний – як і всюди. А от кутя різна. Її у нас зазвичай розбавляли «солодким» – медовим або цукровим сиропом. Тобто ця страва була рідкою, а не густою кашею. За бажання додавали родзинки та мак. А ще на Луганщині дуже розповсюджена кутя з рису. В нашій родині майже завжди варили саме таку.

Та в дитинстві найцікавіше – дочекатися першої зірки у Святвечір, аби носити вечерю. Зараз кутю носять у скляних банках (а в дитинстві наших бабусь – у глиняних мисках), і носять по родичах, сусідах і близьких друзях. Вони, у свою чергу, куштують кутю, а дітям за це дарують солодощі, дякуючи, що не оминули їхню господу. У цей час хвіртки завжди відчинені, собаки прив’язані і всі з нетерпінням чекають «вечерників».

А от Старий новий рік, чи то Маланку, завжди чекали дівчата. Оскільки в Щедрий вечір на Луганщині маланкувати дозволялося лише дівчатам. На відміну від Буковини, де святкування Маланки відоме далеко за межами регіону. Там беруть участь лише чоловіки. Маланка – це маскарад. Із самого ранку 13 січня діставалися з шаф мамині довгі спідниці та бабусині квітчасті хустини. Далі наводився яскравий макіяж і так дівчата ходили по хатах своїх подруг та родичів. Маланкування супроводжувалося примовляннями:

«Маланка ходила, Василька просила:

«Васильку, мій татко, пусти мене в хатку.

Я жита не жала – чесний хрест держала.

А ви, люди добрі, Богу свічу ставте,

А нам пиріг дайте:

З руками, з ногами – щоб бігав за нами,

Без рук, буз ніг – щоб впав у сніг».

А вже наступного дня, вдосвіта, хлопці починають посівати. Дівчатам це робити не годиться. Від господи до господи засівали пшеницею, житом та різним зерном, аби в господарів був достаток увесь рік.

Эдуард, частный предприниматель, Северодонецк

У нас в детстве не отмечали Рождество, было заведено только Новый год. Не то, чтобы у нас в семье, а вообще, везде в регионе. Это мы уже потом узнали, что есть такой праздник Рождество. Это уже с 90-х годов это все началось.

Сейчас дарим подарки друг другу. Появился также праздник Святого Николая. Такого раньше не было, а теперь все родители дарят детям подарки. Классный праздник. Что-то такое теплое, домашнее, уютное.

А в Советском Союзе собирались друзья у родителей, накрывали стол, оливье, мандарины. Потом ждали 12 часов, по телевизору выступал кто-то главный, показывали часы, и все начинали праздновать. Детям дарили подарки. Помню, я очень в детстве хотел фонарик, долго его просил и мне его подарили на Новый год.

Василий, горный рабочий, Северодонецк

Мы все праздники праздновали, ходили щедровали, посевали. Я уроженец Полтавы, вырос там, там были праздники. А сюда приехал после того, как женился. Живу в Северодонецке более 40 лет. Здесь утром кто-нибудь приходит посевать, соседи возможно, а так не ходят.

Елена, работник отдела статистики, Попасная

У нас была елочка, ватные дед мороз со Снегурочкой, их вытаскивали из коробок из года в год. Самые запоминающиеся были шоколадные конфеты и мандарины. Был еще дождик. Им была обвешена елка и мы все тоже. Мама готовила оливье. Если была снежная зима, то играли снежками, ходили в гости. Это на Новый год, а Рождество раньше не праздновали, сейчас уже да.

Яна, работник отдела статистики, Попасная

Мы 6 января кутю носили к родственникам. Сейчас начали писать письма Святому Николаю, дети пишут, что они желают. Под подушку потом ложим шоколадки. Это последние лет десять, раньше не было такого. Как-то начали праздновать, по телевизору дети смотрят о резиденции Святого Николая, а раньше не было. Мы такого праздника в детстве не знали.

Лидия, работала електрогазосварщиком, Северодонецк

Праздновали, как все, Новый год и Рождество. Сама я из Черниговской области, приехала учится в Рубежное в 1959-м и тут осталась. Когда праздновали Рождество, варили кутю, узвар, а потом садились за стол, выпивали по сто грамм.

Галина, работник торговли, Попасная

Мы Рождество праздновали, на стол накрывали, подарки прятали, под подушку ложили подарки детям. Играли, кто что найдет. А потом розыгрыши были. Сейчас Рождество уже не празднуем.

Татьяна, пенсионер, работала дежурной по станции Попасная

Праздновали, как и все, возле елки вся семья собиралась. На Рождество тоже родственники собирались. Ходили щедровали по молодости, а сейчас по-другому. Сейчас родственники приходят, а Новый год не празднуем уже.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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