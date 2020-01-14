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14 січня 2020, Київ 22:04
Фотогалереї

Традиційна Маланка на Буковині – фото

У Красноїльську Чернівецької області щороку святкують Маланку.

Маланку відзначають ще відучора (13 січня), звечора. Хлопці та дівчата переодягнулися у різних персонажів: тварин, ведмедів, чортів та фольклорних персонажів – Жид, Баба, Дід, Цар та Цариця. Селяни готуються до святкування Маланки задовго до її початку: вручну клеять маски, кожного року нові або інші, щоб не повторювалось, придумують та шиють костюми.
Маланку відзначають ще звечора 13 січня
1 Маланку відзначають ще звечора 13 січня
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Красноїльськ складається із семи кутів: Путна Верхня, Путна Нижня, Тражани, Сус, Дял, Гута та Слатина
3 Красноїльськ складається із семи кутів: Путна Верхня, Путна Нижня, Тражани, Сус, Дял, Гута та Слатина
У кожному з кутків панують свої образи й уявлення традиційних костюмів ведмедів і &laquo;циганів&raquo;
4 У кожному з кутків панують свої образи й уявлення традиційних костюмів ведмедів і «циганів»
Наприклад, ведмеді з сіна, з величезними крилами, котрі сягають&nbsp;6 метрів &ndash; із кута Тражани
5 Наприклад, ведмеді з сіна, з величезними крилами, котрі сягають 6 метрів – із кута Тражани
Ведмеді, подібні на великі копиці сіна, ходять в куті Путна
6 Ведмеді, подібні на великі копиці сіна, ходять в куті Путна
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14 січня всі маланкарські гурти протягом ночі ходять від хати до хати
9 14 січня всі маланкарські гурти протягом ночі ходять від хати до хати
Кожний гурт ходить по своєму куті
10 Кожний гурт ходить по своєму куті
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Під ранок спускаються на центральну вулицю &ndash; і тут дійство перетворюється у масові театральні гуляння майже усіх жителів села
12 Під ранок спускаються на центральну вулицю – і тут дійство перетворюється у масові театральні гуляння майже усіх жителів села
Видовище із музикою, співами, танцями, свистом й диким ревом помалу рухається у бік сільської ради
13 Видовище із музикою, співами, танцями, свистом й диким ревом помалу рухається у бік сільської ради
Біля сільської ради на імпровізованій сцені кожен гурт показує щось своє. Таким чином змагаються між кутами
14 Біля сільської ради на імпровізованій сцені кожен гурт показує щось своє. Таким чином змагаються між кутами
А закінчується усе пізно ввечері наступного дня
15 А закінчується усе пізно ввечері наступного дня
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