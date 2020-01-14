Традиційна Маланка на Буковині – фото

У Красноїльську Чернівецької області щороку святкують Маланку.



Маланку відзначають ще відучора (13 січня), звечора. Хлопці та дівчата переодягнулися у різних персонажів: тварин, ведмедів, чортів та фольклорних персонажів – Жид, Баба, Дід, Цар та Цариця. Селяни готуються до святкування Маланки задовго до її початку: вручну клеять маски, кожного року нові або інші, щоб не повторювалось, придумують та шиють костюми.