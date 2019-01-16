Фоторепортаж: Буковинська Маланка

Селище міського типу​ Красноїльськ Чернівецької області всього за 40 кілометрів від обласного центру й близько восьми – до кордону з Румунією. На Старий Новий рік (за григоріанським календарем) саме у цьому мальовничому куточку Буковини розігрується одне із найбільш театралізованих свят України – Маланка. Традиції тут не змінюються століттями, а ось костюми учасників коляди стають все більш виразними й не стандартними.

​Красноїльськ ділиться на кути – вулиці (можна вважати як мікрорайони). У кожного кута своя Маланка, яка під кінець боротиметься за звання найкращої. Серед персонажів, які задіяні – традиційний Ведмідь, Баба, Дід, Жид та інші. Маланкарі люблять пожартувати, відтак наряджаються й іншими персонажами – злі лікарі, митники, прикордонники, поліцейські, СБУшники. Святкування триває протягом двох днів.

Радіо Свобода цього року вдалося побувати у декількох кутах – Тражанах, Путна дин Жос та Сус. Всього у Красноїльську сім кутів – Путна, Путна дін Жос, Тражани, Сус, Дял, Гута і Слатина.

Маланка у Красноїльську – унікальне дійство. Все це тому, що більшість населення – із румунським корінням. Крім цього, традиції святкування більш європейські, що виділяє ці дні на Буковині серед інших свят України.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Як у Красноїльську маланкували

Перший день розпочинається із відвідин господарів. Театралізовані вистави запрошуються на подвір’я домівок. Там маланкарі колядують і виганяють злих духів, зичать багатства й процвітання. Це триває цілий день і ніч, до наступного дня.

Ведмідь – один із персонажів Маланки. Він буває у такому мішкуватому вигляді, у вигляді серця чи, навіть, із крилами. Виготовляється із соломи.

Їх одягають здебільшого молоді хлопці, які ще не одружилися.