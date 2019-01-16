Фоторепортаж: Буковинська Маланка

Селище міського типу Красноїльськ Чернівецької області всього за 40 кілометрів від обласного центру й близько восьми – до кордону з Румунією. На Старий Новий рік (за григоріанським календарем) саме у цьому мальовничому куточку Буковини розігрується одне із найбільш театралізованих свят України – Маланка. Традиції тут не змінюються століттями, а ось костюми учасників коляди стають все більш виразними й не стандартними.
Красноїльськ ділиться на кути – вулиці (можна вважати як мікрорайони). У кожного кута своя Маланка, яка під кінець боротиметься за звання найкращої. Серед персонажів, які задіяні – традиційний Ведмідь, Баба, Дід, Жид та інші. Маланкарі люблять пожартувати, відтак наряджаються й іншими персонажами – злі лікарі, митники, прикордонники, поліцейські, СБУшники.
Святкування триває протягом двох днів.
Радіо Свобода цього року вдалося побувати у декількох кутах – Тражанах, Путна дин Жос та Сус. Всього у Красноїльську сім кутів – Путна, Путна дін Жос, Тражани, Сус, Дял, Гута і Слатина.
Маланка у Красноїльську – унікальне дійство. Все це тому, що більшість населення – із румунським корінням. Крім цього, традиції святкування більш європейські, що виділяє ці дні на Буковині серед інших свят України.
Перший день розпочинається із відвідин господарів. Театралізовані вистави запрошуються на подвір’я домівок. Там маланкарі колядують і виганяють злих духів, зичать багатства й процвітання.
Це триває цілий день і ніч, до наступного дня.
Ведмідь – один із персонажів Маланки. Він буває у такому мішкуватому вигляді, у вигляді серця чи, навіть, із крилами. Виготовляється із соломи.
Їх одягають здебільшого молоді хлопці, які ще не одружилися.
Наступного дня усі сім Маланок збираються у центрі села й проводять своєрідний парад. Пізніше визначають, яка з Маланок цього року найкраща.