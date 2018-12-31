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31 Грудень 2018, Київ 16:59
Відео

Австралія зустріла Новий 2019 рік грандіозним феєрверком у Сіднеї – відео

Австралія зустріла Новий 2019 рік грандіозним феєрверком у Сіднеї – відео
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Австралія зустріла Новий 2019 рік феєрверком у Сіднеї. Понад мільйон людей прийшли, щоб подивитися на найбільший феєрверк, який місто коли-небудь бачило. Небо в Сіднеї осяяли 100 тисяч індивідуальних піротехнічних ефектів у, зокрема, золотому, срібному і фіолетовому кольорах. Цетром дійства вже традиційно став міст Sydney Harbour Bridge. Новорічний феєрверк тривав 12 хвилин. І за інформацією організаторів, на нього використали вісім з половиною тонн піротехніки – на 500 кілограмів більше, ніж минулого року. (Відео Reuters)

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