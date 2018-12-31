Австралія зустріла Новий 2019 рік феєрверком у Сіднеї. Понад мільйон людей прийшли, щоб подивитися на найбільший феєрверк, який місто коли-небудь бачило. Небо в Сіднеї осяяли 100 тисяч індивідуальних піротехнічних ефектів у, зокрема, золотому, срібному і фіолетовому кольорах. Цетром дійства вже традиційно став міст Sydney Harbour Bridge. Новорічний феєрверк тривав 12 хвилин. І за інформацією організаторів, на нього використали вісім з половиною тонн піротехніки – на 500 кілограмів більше, ніж минулого року. (Відео Reuters)