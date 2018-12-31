В Україні посили заходи прикордонної безпеки на новорічні та різдвяні свята

Державна прикордонна служба України посилила заходи з охорони державного кордону напередодні новорічних та різдвяних свят. Про це повідомили у ДПСУ.

Прикордонники приділятимуть особливу увагу вихідцям з країн міграційного ризику – Афганістану, Бангладеш, Єгипту, Ірану, Кенії тощо.

У ДПСУ повідомили, що протягом двох днів перед Новим роком кордон перетнули майже півмільйона людей. Прикордонники виявили 24 недійсних та підроблених паспорти, 35 осіб було затримано за незаконний перетин кордону.

Під час свят у посиленому режимі працюють також правоохоронці та рятувальники.

Нинішні свята і неробочі дні, з урахуванням вихідних і перенесень, мають такий вигляд: неробочі дні – 30 і 31 грудня 2018 року і 1 січня 2019-го – на Новий рік, а потім із 5 по 7 січня – на Різдво за юліанським календарем, якого досі дотримуються православні в Україні.