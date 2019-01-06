(Публікуємо мовою оригіналу)

Во времена СССР власти активно боролись с Рождеством. В частности, и на Донбассе, где воспитывался идеальный советский человек. После того, как Украина получила независимость, традиции стали потихоньку возвращаться. Насколько успешно? Как на Донбассе, в довоенных Донецке и Луганске праздновали Рождество? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили композитор, журналист и дьякон Роман Коляда и религиовед Игорь Козловский.

– Роман, традиции, которые начали потихоньку всплывать на довоенных Донеччине и Луганщине часто для людей были лишены смысла. Один из давно назревающих вопросов – когда украинцам стоит праздновать Рождество: 25 декабря или 7 января?

Роман Коляда: В любом случае, Рождество отмечается 25 декабря. Вопрос в том, что это григорианский календарь или юлианский. Если это юлианский, которым пользуется православная церковь по традиции: украинская, российская и еще несколько церквей в мире, то светский григорианский календарь имеет в этот день уже 7 января. Отсюда эта путаница, хотя для верующего человека это в любом случае 25 декабря.

– А когда православные в Украине начали отмечать 7 января, в отличие от многих других православных церквей мира?

Обсуждение календарного вопроса больше разобщает, чем консолидирует.

​Роман Коляда: Я уже и сам не помню. Давно. Я не великий фанат входить в обсуждение календарного вопроса, поскольку опыт показывает, что он больше разобщает, чем консолидирует. Есть прекрасный показательный опыт украинской греко-католической церкви в Канаде или в США, не помню точно. Их батюшка решил, что они в современном государстве и будут праздновать Рождество 25 декабря, а там церковь, в которой в основном украинские эмигранты. Знаете чем закончилось? Он теперь служит по двум календарям, ведет два богослужения.

Это инерция и огромное количество предубеждений, и знаний, которые люди по привычке считают истиной.

Если какая-то община решит перейти на новый юлианский календарь, который на самом деле точнее, пусть перейдет. Но это нельзя делать волевыми решениями, с комсомольским задором. Это самая опасная штука.

– Есть еще такой момент, что многие верующие постятся на Новый год и не могут вместе со своими светскими родственниками, друзьями достойно отметить.

Роман Коляда: Если для человека Рождество 7 января, для него Новый год 14 января, если логику включать. Хотя если говорить об этом, современная гастрономия предлагает миллион вариантов как сделать так, чтобы было и вкусно, и постно. Но пост это не гастрономическое явление.

– Большинство православных церквей встречают Рождество вместе с католиками.

Не существует католического календаря, есть григорианский и юлианский. Это различие не является различием между католиками или православными.

​Роман Коляда: Но даже журналисты употребляют формулу «католический календарь». Мне в этот момент хочется взять лопату и кому-то двинуть в лоб. Не существует католического календаря, есть григорианский и юлианский. Это различие не является различием между католиками, православными и протестантами. Существует еще новый юлианский календарь, в котором неподвижные праздники празднуются так же, как в григорианском, но Пасха никуда не смещается.

Нужно очень осторожно подходить к этому вопросу. Но я бы поставил его еще на длинную паузу.

– Есть мнение у частного предпринимателя из Северодонецка Эдуарда: «У нас в детстве не отмечали Рождество. Было заведено только Новый год. Не то что у нас в семье, а вообще везде в регионе. Это мы уже потом узнали, есть такой праздник – Рождество, уже с 1999 годов все началось». Роман, как возвращались рождественские традиции в Украине? Есть ли общие традиции встречи Рождества, которые объединяют всю Украину?

Роман Коляда: Не такой простой вопрос. Рождественские традиции тем и хороши, что показывают разнообразие в единстве. Огромная страна и этнографических регионов в Украине много. То, что слушатель не знает традиций, может говорить о двух вещах. Понятно, что в его окружении их не существовало, иначе он бы о них знал. Другой вопрос, почему? Возможно, существовала определенная разобщенность. Донбасс это индустриализованный регион.

Донбасс не был диким полем, это была заселенная территория очень разным людом – от украинцев до греков. Фольклор там есть, он разный.

​На Донбассе существовало огромное количество людей, приезжающих из разных регионов. Эта советская индустриальная мясорубка, которая там была устроена, или плавильный котел, называйте как хотите, но это общность людей, которая в результате там сформировалась. Она достаточно неоднородна.

Это не было диким полем, как об этом любила говорить российская историография. Это была заселенная территория очень разным людом – от украинцев и до греков. Фольклор там есть, он разный. И традиции там совершенно разные, в разных концентрациях.

​– Я неоднократно слышал мнения от обывателей Донецкой, Луганской областей, что с традициями празднования Рождества – ​кутя, 12 блюд, колядки – ​люди встречались в общении с жителями Западной Украины. Для многих жителей Донбасса это западная культура.

Роман Коляда: На Донбассе существовали свои традиции, скорее всего, в доиндустриальном Донбассе. Поскольку индустриализация это еще и сильная урбанизация, традиции встречи Рождества сельские и городские очень разнятся.

– На Донбассе существует линия разграничения. По украинскую сторону линии потихоньку вспоминается, практикуется встреча Рождества, на оккупированных территориях это все выжигается и культивируются только советские артефакты: Дед Мороз, елка, хотя это изначально рождественское дерево. Игорь, был ли у вас опыт празднования Рождества в довоенном Донецке? Как бы вы описали эти практики?

Игорь Козловский: Еще в 1990 годы я был одним из инициаторов создания вертепов, групп колядников. Практически все мои студенты через это прошли. В начале 2000 годов это уже была большая группа. До момента начала войны и даже в 2014 году колядников активно приглашали светские люди даже в офисы. Для них была интересной и волнующей встреча с украинской традицией.

Собирали и местный фольклор. Особые традиции, которые были сформированы на протяжении веков на территории не только Донецкого региона, а всей Украины. Это была уже встреча Рождества. Все уже ждали колядников, приветствовали.

– Почему сейчас на оккупированных территориях игнорируют или подавляют такие способы встречи Рождества, по вашему мнению?

Любое проявление украинства, даже под религиозной одеждой, воспринимается как напоминание, что Донбасс – это Украина.

​Игорь Козловский: Любое проявление украинства, даже под религиозной одеждой, воспринимается как напоминание, что Донбасс это Украина.

А сейчас, наблюдая и переживая все, было заметно как внедряются старые советские формы встречи Нового года, либо фальшь-образ – то, что совсем не было характерно для нашего региона. Через культурный текст можно постепенно менять сознание людей, культурный код.

– Что символизируют практики празднования Рождества? Например, колядки, 12 блюд на столе, кутя.

Роман Коляда: Сам процесс колядования, главный его смысл – донесение благой вести, что «сын божий родился». Никаких других функций глобально у колядников нет. Но принесение этой вести означает приход добра в каждый дом. И раньше считалось большим горем или оскарблением, если колядники твой дом обошли стороной. Поэтому их все ждали.

Почему кутя? Мне кажется, что это важно, кутя должна быть из пшеницы. Там не должно быть особых излишеств: пшеница, мак, мед и узвар. Для нас хлеб это источник жизни, а господь это источник вечной жизни. Этот символизм пронизывает эту традицию. Поэтому кутя так важна, и она трижды на столе: на Рождество, на Василия – Старый новый год, и на Крещение господне.

По поводу 12 блюд на столе, у меня когда-то была дискуссия с одной хозяйкой со Львовской области. Я сгоряча сказал, что какая разница сколько блюд, давайте быть проще. Она меня прижала при встрече к стене и сказала: «Пане Романе, коли ви наступного разу таке вирішите написати у себе на фейсбуці, згадайте, що є галицькі господині, й тихо будьте». Я понял, что это почти как с календарем – я посягнул на святое.

– А почему именно 12?

Роман Коляда: 12 апостолов, 12 месяцев, чего угодно. У меня, как правило, больше, если подсчитать, сколько всего на столе. И не нужно забывать, что постголодоморный синдром у нас все еще сильный. Нам важно, чтобы всего было в избытке.

– Что бы Вы пожелали в канун Рождества людям?

Роман Коляда: Я по обе линии разграничения желаю всем быть людьми. Эта человечность, то что Бог осветил своим присутствием, воплощаясь в Рождество. Человек как образ божий, существо, владеющее царским достоинством, в глобальном смысле, нужно это достоинство в себе беречь, взращивать. И смотреть на ближнего точно так же, как на человека с таким же достоинством. В этом сосуществовании самодостаточных личностей пробовать выстраивать человеческое украинское общество.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)