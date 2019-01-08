Різдвяні зірки «спалахнули» на фестивалі у Львові

Десятки різдвяних зірок пронесли Львовом учасники традиційного фестивалю «Спалах різдвяної зірки». Ці символи Різдва, які називають колядницькою звіздою, народні майстри виготовили самостійно, використовуючи різноманітні матеріали – дерево, тканину, метал, скло, папір.

«187 людей, а це майже півсотні родин, були викинуті, примусово виселені з українських земель у Польщі після Другої світової війни. І я зберіг традицію рідного села – виготовляю щороку Різдвяну зірку. Цього року ми відродили традицію безкаркасних зірок від 20 сантиметрів до метра», – розповів майстер Богдан Новак.

Народний умілець виготовив на цьогорічний фестиваль Різдвяну зірку «Берегиня». Кожен з дванадцяти променів зірки символізує окремий український етнографічний регіон.

«Тут 12 променів, які символізують 12 жінок із етнорегіонів України, які є берегинями, в українських строях. Українські кольори і золотий колір зірки, що символізує сонце, народження Бога, світла. Тут і рушник, як символ оберегу. Близько місяця ми творили свою зірку», – каже дизайнер Олена Сіра.

Зірка – символ колядників, які ходять від хати до хати, сповіщаючи людям – «Христос народився!». Однак це давній символ Сонця ще з дохристиянських часів. Потім зірка провіщала народження Ісуса і її назвали Вифлеємською.

Українські народні майстри виготовляли парне число променів, старались якомога краще прикрасити Різдвяну зірку. Чим більше кутів у зірці, тим багатшою вона вважається.

Цього року у Львові фестиваль «Спалах Різдвяної зірки» провели у 13-й раз.