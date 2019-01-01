У Львові помер один із постраждалих через вибух на ярмарку – мерія

У Львові помер один із постраждалих внаслідок вибуху на різдвяному ярмарку минулого місяця, повідомляє 1 січня міська рада.

За повідомленням, громадянин Вірменії 1968 року народження весь час перебував у реанімації, стан його був тяжкий.

«Його стан постійно був важкий. Нам вдалось подолати стадію опікового шоку, але наступна стадія, яка є при опіках понад 20%, це стадія токсикації. Від учорашнього дня було погіршення по аналізах, розвинулась ниркова недостатність. На жаль, через обширні, глибокі опіки, пішла сильна інтоксикація. У чоловіка було 50% опіків», – повідомив Ігор Стояновський, заступник головного лікаря з хірургічної допомоги 8-ї міської клінічної лікарні Львова.

Вдень 22 грудня на різдвяному ярмарку у Львові унаслідок вибуху загорілася одна з хатинок. Через інцидент постраждали п’ять людей, чотирьох із них шпиталізували.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).