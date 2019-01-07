Різдвяна ніч в Україні минула спокійно – поліція

Різдвяна ніч в Україні минула спокійно, повідомляє Національна поліція України.

Станом на 10:00 7 січня переважна частина святкових богослужінь уже завершилася.

«Загалом на території держави богослужіння відбулися у понад 12,2 тисячі культових споруд із запланованих 14,4 тисячі. Участь у них взяли майже 4 мільйони людей. Заходи з нагоди Різдва тривають у близько 2,2 тисячі храмів», – заявили в поліції.

Згідно з повідомленням, охорону публічної безпеки і порядку здійснювали близько 15,5 тисяч правоохоронців.