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Сто лет со дня провозглашения Акта воссоединения УНР и ЗУНР отметили в Бахмуте. Местные студенты, активисты, военные и чиновники отметили важность событий вековой давности в истории становления Украинского государства и устроили в честь праздника массовый флэш-моб.

Более сотни участников собрались в центре Бахмута на флеш-моб, посвященный сотой годовщине объединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики. В центральном парке собрались местные студенты, активисты, военные и пограничники. Они развернули огромный флаг Украины на центральной аллее.

За последние несколько лет украинскую нацию сплотила общая беда, считает участник акции – переселенец из Енакиево – Николай Еремко. Объединить украинцев в единую нацию, говорит он, помогут вера, культура и уровень жизни людей.

«Во-первых, объединить может церковь как духовная составляющая общества, во-вторых, улучшение качества жизни. Если жить станет лучше, чем в, так называемых «республиках», то люди это все очень быстро поймут. Ну и, конечно, молодое поколение, которое учится на украинском языке. Потому что язык – это основа культуры», – говорит Николай Еремко.

Как и сто лет назад, считают политики, преградой для становления страны может стать Россия. Об этом присутствующим заявил председатель Донецкой облгосадминистрации Александр Куць. Впрочем, чиновник уверен, что Киев вернет контроль над Донецком, Луганском и Крымом.

Над Донецком, Луганском, и Симферополем будет развиваться сине-желтый флаг

«Нам нужно вернуть оккупированные российским агрессором Донецк, Луганск и Крым. Там живут украинцы. Там живут граждане Украины, и мы о них никогда не забудем. Я уверен, что подавляющее большинство из них мечтают вернуться в состав единой соборной Украины. И поэтому мои слова поддержки и поздравления с этим праздником я также адресую им. Над Донецком, Луганском, и Симферополем будет развиваться сине-желтый флаг», – заявил Александр Куць.

Сто лет назад, утверждают генералы, Украинское государство не смогло отстоять свою независимость. Сегодня армия снова борется за суверенитет страны на Востоке Украины. По мнению командующего операцией объединенных сил Сергея Наева, именно на Донбассе строится новая украинская идея, новая армия и новая страна.

Донбасс становится объединяющим стержнем всей украинской идеи

«Донбасс становится объединяющим стержнем всей украинской идеи – идеи единой соборной Украины. Единство – это не только общая территория, это и общая духовность, и общее стремление к достижениям и развитию украинского государства», – отмечает Сергей Наев.

При этом генерал заверил собравшихся, что в отличие от событий столетней давности, сегодняшние Вооруженные силы Украины смогут противостоять военной угрозе с Востока и отстоять независимость и неделимость страны.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Redio@rferl.org)