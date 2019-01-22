У Дніпрі біля пам’ятного хреста вшанували загиблих бійців армії УНР

У Дніпрі, на Соборній площі, біля пам’ятного хреста вшанували пам’ять бійців УНР, загиблих сто років тому в боях за місто. Захід провели з нагоди Дня соборності України.

За словами організаторів, саме на цій площі неподалік хреста поховані 14 вояків полку «Січових стрільців – Вільних козаків» УНР – як наддніпрянці, так і галичани, загиблі в боях проти більшовиків і махновців наприкінці 1918 року. Площу називають «символічним місцем єднання Сходу та Заходу».

Пам’ять загиблих вшанували, поклавши квіти до монументу. Священики ПЦУ відслужили молебень за Україну.

«У нас є символ – це козацький хрест, встановлений на місці, де поховані герої визвольної боротьби. Ми відзначаємо славетну дату – об’єднання українських земель в одну державу. Віками мріяли українці об’єднатись, і це сталось. На жаль, держава наша проіснувала недовго. Які причини? Це передусім зовнішня агресія. Така сама, як відбувається зараз», – сказав голова обласного Товариства політв’язнів та репресованих Іван Дремлюга.

Учасники зібрання також говорили про необхідність завершення декомунізації в Україні й закликали до підтримки перейменування Дніпропетровської області на Січеславську. Вони також згадували про українських бійців сьогодення – учасників бойових дій на Донбасі.

«Тут спочивають хлопці – і січові стрільці-галичани, і вільні козаки-січеславці, які боронили тоді наш край – як і зараз, через сто років, за двісті кілометрів від Дніпра. Всі розуміють, що ці всі «гіві», «мотороли», «порєченкови» – це той самий ворог, як і сто років тому… Ми ніколи не допустимо помилок сторічної давнини, коли махновці бились із петлюрівцями, коли єдналися з ворогом, забувши свого брата. Нам потрібне ствердження своїх власних українських цінностей і принципів, символів і знаків. У цьому є данина пам’яті тих хлопців, які загинули сто років тому, і тих хлопців, які гинуть сьогодні», – зазначив народний депутат Андрій Денисенко.

Після завершення урочистостей на площі лунали українські пісні, охочі читали вірші.

У центрі Дніпра, на Соборній площі, розташоване одне з небагатьох у краї поховань вояків УНР, загиблих на Придніпров’ї під час визвольних змагань 1918–19 років. Наразі відомі прізвища лише двох загиблих із полку січових стрільців – вільних козаків, які поховані у братській могилі, – сотник Лугін і сотник Златоустов. Відомо, що бійці УНР загинули в боях із більшовиками наприкінці грудня 1918 року і були поховані 4 січня 1919 року.

Пам’ятний камінь на цьому місці встановили 2012 року, до того його тричі знищували невідомі. 2017 року поблизу місця поховання встановили кам’яний хрест.