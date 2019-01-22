Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
22 Січень 2019, Київ 18:23
Новини | Суспільство

У Дніпрі біля пам’ятного хреста вшанували загиблих бійців армії УНР

Дивитись коментарі

У Дніпрі, на Соборній площі, біля пам’ятного хреста вшанували пам’ять бійців УНР, загиблих сто років тому в боях за місто. Захід провели з нагоди Дня соборності України.

За словами організаторів, саме на цій площі неподалік хреста поховані 14 вояків полку «Січових стрільців – Вільних козаків» УНР – як наддніпрянці, так і галичани, загиблі в боях проти більшовиків і махновців наприкінці 1918 року. Площу називають «символічним місцем єднання Сходу та Заходу».

Пам’ять загиблих вшанували, поклавши квіти до монументу. Священики ПЦУ відслужили молебень за Україну.

«У нас є символ – це козацький хрест, встановлений на місці, де поховані герої визвольної боротьби. Ми відзначаємо славетну дату – об’єднання українських земель в одну державу. Віками мріяли українці об’єднатись, і це сталось. На жаль, держава наша проіснувала недовго. Які причини? Це передусім зовнішня агресія. Така сама, як відбувається зараз», – сказав голова обласного Товариства політв’язнів та репресованих Іван Дремлюга.

Учасники зібрання також говорили про необхідність завершення декомунізації в Україні й закликали до підтримки перейменування Дніпропетровської області на Січеславську. Вони також згадували про українських бійців сьогодення – учасників бойових дій на Донбасі.

«Тут спочивають хлопці – і січові стрільці-галичани, і вільні козаки-січеславці, які боронили тоді наш край – як і зараз, через сто років, за двісті кілометрів від Дніпра. Всі розуміють, що ці всі «гіві», «мотороли», «порєченкови» – це той самий ворог, як і сто років тому… Ми ніколи не допустимо помилок сторічної давнини, коли махновці бились із петлюрівцями, коли єдналися з ворогом, забувши свого брата. Нам потрібне ствердження своїх власних українських цінностей і принципів, символів і знаків. У цьому є данина пам’яті тих хлопців, які загинули сто років тому, і тих хлопців, які гинуть сьогодні», – зазначив народний депутат Андрій Денисенко.

Після завершення урочистостей на площі лунали українські пісні, охочі читали вірші.

У центрі Дніпра, на Соборній площі, розташоване одне з небагатьох у краї поховань вояків УНР, загиблих на Придніпров’ї під час визвольних змагань 1918–19 років. Наразі відомі прізвища лише двох загиблих із полку січових стрільців – вільних козаків, які поховані у братській могилі, – сотник Лугін і сотник Златоустов. Відомо, що бійці УНР загинули в боях із більшовиками наприкінці грудня 1918 року і були поховані 4 січня 1919 року.

Пам’ятний камінь на цьому місці встановили 2012 року, до того його тричі знищували невідомі. 2017 року поблизу місця поховання встановили кам’яний хрест.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG