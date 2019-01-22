Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
22 Січень 2019, Київ 13:53
Новини | Політика

Посол США записала звернення до Дня Соборності англійською й українською

«Живий ланцюг» у День Соборності на мосту Патона в Києві, 22 січня 2019 року

Дивитись коментарі

Посольство США у День Соборності закликало Росію поважати суверенітет України. Звернення посла Марі Йованович англійською й українською мовами 22 січня оприлюднило посольство США.

«Я з нетерпінням чекаю того дня, коли «живий ланцюг» Соборності знову утвориться і з’єднає Київ, Львів, Донецьк, Луганськ, Сімферополь і решту України», – заявила Йованович.

При цьому посол наголосила, що серйозні виклики суверенітету і територіальній цінності України зберігаються через «неприпустиму агресію» з боку Росії.

«Але мене не припиняє вражати сила і стійкість духу українського народу. США підтримують народ України у День Соборності і щодня. Росія повинна поважати суверенітет і територіальну цілісність України у межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом і територіальними водами», – сказала посол.

Соборність. Виклик довжиною в століття – відео
Embed
Соборність. Виклик довжиною в століття – відео

No media source currently available

0:00 0:02:26 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Сто років тому – 22 січня 1919 року, було проголошено Акт Злуки. Це одна з найвизначніших подій доби Української революції 1917–1921 років. Ухвалення цього документа означало об’єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. День Соборності України – державне свято, його офіційно відзначають з 1999 року.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG