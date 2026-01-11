На фронті від початку доби мали місце 86 боєзіткнень – командування

Сили оборони продовжують стримувати російський наступ, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил у зведенні на 16 годину 11 січня. На цей час на фронті відбулося 86 бойових зіткнень.

Зокрема, ЗСУ відбивали шість російських атак на Південно-Слобожанському напрямку, два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку російська армія намагається наступати в бік Петропавлівки та Богуславки – ЗСУ відбили три російських атаки, ще дві сутички тривають.

Штаб зафіксував 11 російських атак на Лиманському напрямку на українські позиції в районі Греківки, Карпівки, Шандриголового, Ямполя та в бік Лиману, Ставок, Дробишевого, два зіткнення тривають.

Боєзіткнення також тривають на Слов’янському та Костянтинівському напрямках.

Читайте також: Генштаб ЗСУ звітує про удари по бурових установках та підрозділу ППО Росії

«На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 25 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Сухецьке, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Іванівки й Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 21 атаку», – йдеться в зведенні.

Українські війська відбили сім російських штурмових дій на Олександрівському напрямку. На Гуляйпільському напрямку, за даними командування, відбулося 17 боєзіткнень у районах населених пунктів Гуляйполе, Солодке та у бік Добропілля й Варварівки. В деяких місцях тривають бої.

Дві сутички тривають на Оріхівському напрямку, в районах Степногірська та Приморського.





За оцінкою американського Інституту вивчення війни, російські війська збільшили середні темпи просування у 2025 році завдяки новому оперативному шаблону, але не досягли своїх пріоритетних цілей у визначені терміни.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 грудня заявив, що для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч військових.

За його даними, війська РФ уже понад 17 місяців намагаються захопити Покровськ на Донеччині, однак українські підрозділи тримають оборону й перехоплюють ініціативу.



