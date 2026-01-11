Генштаб ЗСУ звітує про удари по бурових установках та підрозділу ППО Росії

Сили оборони уразили три бурових установки російської корпорації «Лукойл» в Каспійському морі – про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України 11 січня.

За повідомленням, йдеться про установки імені В. Філановського, ім. Юрія Корчагіна та ім. Валерія Грайфера.

«Дані об’єкти задіяні у забезпеченні російської окупаційної армії. Зафіксовані влучання. Масштаби збитків уточнюються», – йдеться в повідомленні.

Також командування повідомляє про вогневе ураження пускової установки зенітного ракетного комплексу «Бук-М3» у районі населеного пункту Бараничеве на окупованій Луганщині:

«Даний комплекс ППО середньої дальності призначений для боротьби з аеродинамічними цілями. За попередніми даними, зафіксовано влучання та вибухи».

Крім того, за даними Генштабу, українські війська для «зниження логістичних та бойових спроможностей» російських сил завдали удару по складу матеріально-технічного підрозділу зі складу підрозділу 49-тої армії РФ у районі населеного пункту Новотроїцьке на окупованій Херсонщині.

«Сили оборони України продовжують системне послаблення воєнно-економічних спроможностей та наступального потенціалу російських окупаційних військ. Уражаються об’єкти, безпосередньо залучені до ведення збройної агресії проти України», – додає штаб.

Російське командування не повідомляло про ураження. Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити ці дані.





У грудні укранське командування повідомляло про удари по російських бурових установках у Каспійському морі.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».











