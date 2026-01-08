Генштаб ЗСУ повідомляє про удари по об’єктах російської логістики

Українські війська уразили низку російських військових об’єктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України 8 січня.

Зокрема, за повідомленням, Сили оборони «з метою порушення забезпечення пально-мастильними матеріалами підрозділів» угруповання військ «Днєпр» уразили ешелон з ПММ на наливній естакаді нафтобази «Гвардійське» в окупованому Криму. Командування додає, що масштаб збитків уточнюється.

Також для зниження бойових спроможностей російської армії на Оріхівському напрямку ЗСУ вразили розташування російського ремонтного підрозділу в районі населеного пункту Гірне на окупованій Донеччині.

Читайте також: Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтобази у Бєлгородській області РФ

«Сили оборони України продовжують заходи із системного зниження воєнно-економічного потенціалу та наступальних спроможностей російських окупантів», – додає командування.

Російське командування наразі не повідомляло про ураження. Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити ці дані.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



