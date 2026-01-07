Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтобази у Бєлгородській області РФ

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження нафтобази у Бєлгородській області Росії.

Як заявляє штаб, у ніч на 7 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по нафтобазі «Осколнєфтєснаб» у районі населеного пункту Котел Бєлгородської області РФ, це зроблено у рамках зниження наступальних можливостей російського агресора.



Українські військові повідомляють, що у результаті влучань у резервуари зафіксовано масштабну пожежу на нафтобазі, яка задіяна у забезпеченні пальним армії РФ.



Також задля порушення логістики противника на тимчасово окупованої території Донецької області уражено склад матеріально-технічних засобів підрозділу 20-ї мотострілецької дивізії загарбників, додають у Генштабі.

Раніше низка телеграм-каналів повідомила про пожежу на нафтобазу в Бєлгородській області, публікуючи відео місцевих жителів, на яких видно значне займання. Згодом губернатор Бєлгородської області Росії В’ячеслав Гладков підтвердив атаку. За його словами, по нафтобазі вдарили українські дрони, внаслідок чого загорілися кілька резервуарів.

Міноборони РФ заявило, що вночі засоби ППО нібито перехопили та знищили 32 українські безпілотні літальні апарати літакового типу, а вранці – ще два.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



