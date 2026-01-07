У Бєлгородській області РФ через удар дронів сталася пожежа на нафтобазі

Губернатор Бєлгородської області Росії В’ячеслав Гладков підтвердив атаку дронів на нафтобазу у Старооскольському окрузі.

Пізно ввечері 6 січня він заявив, що по нафтобазі вдарили українські дрони, внаслідок чого загорілися кілька резервуарів.

В Україні удар по нафтобазі поки що не коментували.

Раніше низка телеграм-каналів повідомила про пожежу на нафтобазу в Бєлгородській області, публікуючи відео місцевих жителів, на яких видно значне займання.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».