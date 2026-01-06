Генштаб ЗСУ підтвердив ураження у Росії арсеналу головного ракетно-артилерійського управління

Генеральний штаб ЗСУ заявляє, що Сили оборони України уразили арсенал головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у районі населеного пункту Нея в Костромській області Росії.



За даними штабу, ціль уражено, на території об’єкта зафіксовано пожежу.

Масштаб збитків уточнюється.

У Генштабі пояснюють, що 100-й арсенал ГРАУ – складський комплекс тривалого зберігання боєприпасів, що входить до системи забезпечення сухопутних військ, ВДВ та ВКС РФ, його ураження суттєво порушує логістичні ланцюги постачання боєприпасів, знижує оперативні можливості бойових підрозділів противника та ускладнює проведення наступальних дій.



Також українські військові заявили про ураження нафтобази біля населеного пункту Стрілецькі Хутори Липецької області РФ – виникла пожежа. Ступінь збитків уточнюється.



У Генштабі повідомляють, що завдано ураження пунктам управління безпілотних літальних апаратів противника у районах Покровськ (Україна), Валєтовка (Курська область РФ), Грайворон (Бєлгородська область РФ) – у всіх випадках зафіксовано влучання в цілі.



Також українські військові вдарили по радіолокаційній станції 9С32 зенітного ракетного комплексу С-300В у районі Новоянісолі на тимчасово окупованій території Донецької області, додають у штабі.

У Міноборони Росії заявили, що за ніч нібито перехопили 129 українських дронів над 21 регіоном Росії й окупованим Кримом.

У Липецькій області Росії безпілотники атакували Усманську нафтобазу, там сталася пожежа, пише російське видання Astra, яке проаналізувало відео очевидців із місця події.

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов заявив, що після падіння безпілотника почалася пожежа на промисловому об’єкті в Усманському окрузі. При цьому, що це за об’єкт – він не уточнив.

Російські телеграм-канали також повідомили про нічну атаку дронів в Пензі, Ярославлі, Ленінградській області, Твері й Стерлітамаку в Башкортостані, де розташований нафтохімічний завод, який вже зазнавав ударів раніше.

Також губернатор Костромської області РФ заявив про атаку на військову частину, мешканців найближчих будинків евакуйовано.

Місцеві жителі писали, що йдеться про в/ч 55486. Повідомлялось, що це 100-й арсенал ГРАУ (військовий склад зберігання озброєння та боєприпасів). Це великий склад боєприпасів та озброєння, який використовується для зберігання, розподілу та технічного обслуговування боєприпасів (артилерійських снарядів, ракет, мін) для потреб російської армії.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



