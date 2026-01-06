СБС заявили про ураження за 7 місяців цілей РФ на 20 млрд доларів

Угруповання Сил безпілотних систем заявляє, що за сім місяців уразило понад 168 тисяч російських цілей, орієнтовна вартість яких складає 20 мільярдів доларів.

За повідомленням, серед уражених цілей: 532 танки; 7 697 одиниць автотехніки; 5 548 одиниць мототехніки; близько 2 500 гармат і гаубиць.

Крім того, у СБС повідомили, що уразили понад 350 цілей на території Росії.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ).

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».