Топ-10 ударів по інфраструктурі РФ у Криму в 2025 році

Військова та цивільна інфраструктура в окупованому Криму відіграють ключову роль у забезпеченні ведення бойових дій армії Росії. Мости, склади, об’єкти паливної логістики та енергопостачання – усім цим об’єктам приділяли увагу Сили оборони України при виборі цілей для завдання ударів. Проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії зібрав топ–10 таких атак у 2025 році.

Великий феєрверк

У ніч на 16 травня українські безпілотники завдали удару по складу боєприпасів у російському військовому містечку в селі Перевальне. Телеграм–канал «Крымский ветер» із посиланням на підписників написав, що біля села Перевальне Сімферопольського району, де дислокується 126–та окрема бригада берегової оборони Чорноморського флоту РФ, чути вибухи та здіймається дим.

Російська влада закрила для руху трасу Сімферополь – Алушта, що проходить через село Перевальне.

Пожежа на складі боєприпасів на території військової бази в Перевальному не припинялася. Близько десятої години ранку там стався потужний вибух, відео якого опублікував «Крымский ветер». Із палаючого складу околицями розліталися боєприпаси. Інформації про евакуацію місцевих жителів російська влада Криму не публікувала.

«Боєприпаси зберігаються на складах для забезпечення безперебійного ведення бойових дій у нападі чи обороні. Після такого удару знадобиться час на усунення наслідків підриву, приведення складських приміщень у нормативний стан і поповнення боєзапасу. Такі затримки знижують загальну боєготовність частин і підрозділів», – поділився на умовах анонімності своєю думкою з Крим.Реалії капітан 3–го рангу запасу, який раніше служив у військовій розвідці України.

Керченський міст – дубль три

Служба безпеки України заявила 3 червня про успішний підрив опор Керченського мосту, що з’єднує РФ із територією окупованого РФ Криму. Як стверджується, операція тривала кілька місяців, агенти замінували опори і в ніч на 3 червня, о 4:44 ранку, було активовано перший вибуховий пристрій.

«Підводні підпори опор були сильно пошкоджені на рівні дна – цьому сприяли 1100 кг вибухівки у тротиловому еквіваленті. Фактично міст перебуває в аварійному стані», – йшлося у повідомленні.

«Бог любить Трійцю, а СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється. Раніше ми двічі уразили Кримський міст – у 2022 та 2023 роках. Сьогодні ми продовжили цю традицію вже під водою. Жодному незаконному об’єкту РФ не місце на території нашої держави. Тому Кримський міст – абсолютно законна ціль, особливо враховуючи, що ворог використовував його як логістичну артерію для постачання своїх військ», – заявив голова СБУ Василь Малюк.

Близько третьої години дня на Керченському мосту знову було перекрито рух автотранспорту. Російські моніторингові канали написали про атаку морських дронів. За їхніми даними, безпілотники пробивають прохід у загородженнях перед мостом. «Крымский ветер» із посиланням на підписників написав, що «близько 15:00 у Керчі пролунав потужний вибух».

Також канал опублікував супутникові знімки Керченського мосту за 1 і за 3 червня. На фотографіях видно, що біля опори мосту, яка зазнала підриву, зник насип.

На думку експертів, могли бути використані підводні морські дрони «Толока» або «Марічка». Аналітики Defense Express сумніваються, що вибухівку могли закласти плавці, – через значні обсяг і вагу матеріалів.

«Історія воєн останніх двох тисячоліть вчить, що мости є важливими стратегічними об’єктами і їх необхідно або захоплювати, або знищувати. Українські захисники дотримуються цих принципів, тому незаконно побудований міст через Керченську протоку був підірваний уже втретє. І хоча цю споруду не вдалося знищити, її функціональність значно порушена – важким вантажним залізничним потягам і вантажним автомобілям проїзд заборонено», – коментує колишній військовий розвідник спецоперацію СБУ.

Об’єкти постачання пального

Під ранок 21 серпня у Джанкої пролунали вибухи та кулеметні черги. Після цього місто і трасу Сімферополь – Чонгар, що проходить через нього, затягнуло густим димом. Телеграм–канал «Крымский ветер» опублікував фото з пожежею в районі залізничної станції та відео затягнутої димом траси. У Генштабі ЗС України підтвердили удар по залізничній станції в Джанкої.

«Операція відбулася в ніч на 21 серпня. Спецназівці ССО уразили рухомий склад росіян із пально-мастильними матеріалами. У результаті спеціальних дій ускладнено забезпечення південного угруповання російських військ», – йдеться у повідомленні.

На опублікованому пізніше «Крымским ветром» відео видно залізничний потяг, що горить.

Про те, які наслідки має удар по Джанкою, на умовах анонімності Крим.Реалії розповів військовий експерт із Криму, колишній український офіцер, підполковник запасу ЗСУ.

«Через Джанкойський залізничний вузол здійснюється постачання військової техніки, зброї, боєприпасів та пально-мастильних матеріалів на російсько-український фронт у Херсонській та Запорізькій областях України. Можна точно стверджувати, що російська армія на окупованих територіях відчуватиме дефіцит пального», – сказав експерт.

Двічі у жовтні був атакований морський нафтоналивний термінал у Феодосії.

Два потужні вибухи пролунали у Феодосії в неділю, 5 жовтня, близько 20:20. Атака на Феодосію продовжилася вже після опівночі. Близько першої години ночі, за повідомленнями джерел Крим.Реалії, в місті знову пролунали вибухи, працювали установки російської протиповітряної оборони, також було чути кулеметні черги.

За даними «Крымского ветра», близько 01:40 був приліт по Феодосійському нафтоналивному терміналу на перехресті Керченського шосе та вулиці Федька. Заграву пожежі на нафтобазі було видно з відстані 30 кілометрів.

Російська влада Феодосії розпорядилася перекрити рух автошляхами, розташованими поруч із цим об’єктом, алегорично називаючи вибухи та пожежу «ситуацією».

За даними супутникової зйомки NASA FIRMS, на Феодосійському нафтоналивному терміналі зафіксовано два осередки пожежі: у північно–західній та східній частинах нафтобази.

Ще раз термінал у Феодосії був атакований 13 жовтня. О 23:48 «Крымский ветер» із посиланням на підписників написав, що «знову влучили по нафтобазі у Феодосії». Трохи пізніше були опубліковані фото та відео – на об’єкті вирувала потужна пожежа.

Заграва пожежі була такою потужною, що її було видно за десятки кілометрів – зі Старого Криму і навіть з Алупки. Смуга диму простяглася аж до Керчі.

Супутники NASA Firms виявили потужні осередки пожежі, а теплові сигнатури розпеченого повітря відзначалися на великій площі над містом і над морем.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт (Мадяр) Бровді зазначив, що це стало можливим завдяки воїнам 14–го полку Сил безпілотних систем.

«Морський нафтовий термінал» (Феодосія) стомився. Найбільший в окупованому Криму морський перевалочний комплекс нафтопродуктів. Ємність резервуарів – 250 тис. куб. метрів», – повідомив Бровді.

За його словами, саме звідси залізницею постачали (і постачають) пальне російським військам в окуповані частини Запорізької та Херсонської областей України.

У жовтні – на початку листопада на півострові було атаковано три російські нафтобази. Вночі 17 жовтня у селищі Гвардійське була атакована місцева нафтобаза компанії ATAN. Виникла потужна пожежа. Нафтобаза горіла понад п’ять діб.

Генштаб ЗСУ підтвердив атаки на нафтобазу в Гвардійському. Командування зафіксувало влучання в резервуар РВС–2000.

Після атаки ЗСУ на нафтобазі в селищі Гвардійське під Сімферополем згоріли щонайменше п’ять ємностей із пальним, про що свідчать супутникові знімки, опубліковані в телеграм–каналі російської служби Радіо Свобода.

Вранці 29 жовтня о 06:26 у селищі Гвардійському знову пролунав потужний вибух, після якого виникла чергова пожежа на нафтобазі ATAN.

На початку грудня на заправках мережі ATAN, яка налічувала понад 100 АЗК, залишилася лише одна марка бензину, повідомив Крим.Реалії активіст міжнародної кампанії #LiberateCrimea із Сімферополя на умовах анонімності.

Ще одна нафтобаза потрапила під удар 29 жовтня – у селищі Бітумне в Сімферополі. «Крымский ветер» повідомив, що напередодні біля нафтобази було багато військових бензовозів, прикритих маскувальними сітками та обладнаних конструкціями для захисту від дронів. Ця нафтобаза активно використовується для постачання російської армії, стверджує телеграм-канал.

Ударні дрони Центру спеціальних операцій «А» СБУ вночі 29 жовтня завдали удару по російських військових та інфраструктурних об’єктах в окупованому РФ Криму, повідомило Радіо Свобода джерело в українській спецслужбі. У відомстві підтвердили удари та пожежі на двох нафтобазах у Криму, які використовують російські військові.

«СБУ продовжує системну роботу зі знищення систем ППО, що прикривають Крим, та нафтобаз, які забезпечують ворога пальним. Кожна така спецоперація знижує військовий і логістичний потенціал росіян», – зазначило інформоване джерело.

17 жовтня та 10 грудня атаки зазнала нафтобаза комбінату «Гвардійський» у селі Кар’єрне Сакського району Криму.

«Завдано успішного удару по федеральній державній казенній установі «Комбінат Гвардійський» Росрезерву, що в селі Кар’єрне Сакського району», – йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України 17 жовтня.

«У ніч на 10 листопада підрозділами Сил спеціальних операцій було завдано успішного ураження нафтобази ФДКУ «Гвардійський» у н.п. Кар’єрне, Сакський район, ТОТ Крим, Україна. Безпілотники ССО влучили в насосну станцію на території нафтобази. ФДКУ «Гвардійський» є важливим елементом паливно–логістичної системи окупаційної влади в Криму. Вона має важливе значення для забезпечення військових об’єктів і транспорту ворожої армії», – йдеться у повідомленні в телеграм–каналі ССО.

«На цій нафтобазі можуть зберігатися сотні тисяч тонн пального, які може використовувати російська армія для забезпечення бойових дій. Поряд зі складами боєприпасів – це найважливіший об’єкт і одна з першочергових цілей для Збройних сил України. Виведення з ладу насосної станції унеможливило перекачування наявного пального і, фактично, тепер нафтобаза певний час не зможе функціонувати. Це розірве налагоджені ланцюги постачання пально-мастильних матеріалів військам і може спричинити дефіцит, що завадить бойовим діям», – прокоментував для Крим.Реалії на умовах анонімності військовий експерт із Криму, колишній український офіцер, підполковник запасу ЗСУ.

Об’єкти енергопостачання

Один із ключових об’єктів енергетики Криму – Сакська теплоелектростанція – була атакована двічі, у жовтні та листопаді.

Так, 13 жовтня вночі лунали вибухи, а телеграм–канал «Крымский ветер» повідомив про пошкодження обладнання однієї з чотирьох труб ТЕЦ.

«Біля основи однієї з чотирьох труб згоріла наземна технічна частина, там усе чорне. Кажуть, ремонт коштуватиме дуже дорого. Постраждалих немає», – пише телеграм–канал із посиланням на підписників, додавши, що «в навколишніх селах у момент прильоту електрика блимала кілька разів, а в місті Саки вимкнули світло та воду». Пізніше було опубліковано фото Сакської ТЕЦ із пошкодженнями.

Глава російської адміністрації міста Саки Юлія Предибайло написала у своєму телеграм–каналі, що сталося аварійне відключення на трансформаторній підстанції.

Про пошкодження Сакської ТЕЦ унаслідок ударів Сил оборони України повідомив 18 листопада український проєкт Dnipro Osint. Коли саме здійснено ураження, дослідники не вказали.

На опублікованому супутниковому знімку видно суттєві пошкодження частини головної споруди – машинного залу – на території енергетичного об’єкта.

За даними місцевих телеграм–каналів, вибухи в районі міста Саки лунали 13 листопада, а також 16 листопада.

Військовий експерт із Криму, колишній український офіцер, підполковник запасу ЗСУ вивчив супутникові знімки та надав коментар Крим.Реалії на умовах анонімності.

«Критичних пошкоджень, які могли б серйозно вплинути на енергопостачання, я не бачу. Ймовірно, була атака безпілотника або навіть падіння уламків на дах будівлі. ТЕЦ – масштабний об’єкт, і для її виведення з ладу потрібен ракетний удар або успішне застосування відразу кількох БПЛА», – висловив свою думку експерт.

Колишній український офіцер вважає, що влучання кількох ракет у машинний зал ТЕЦ може повністю вивести цей об’єкт із ладу.

Крім того, у Криму регулярно завдаються удари по ключових енергопідстанціях.

26 серпня була атакована тягова підстанція залізниці на станції Урожайна в селищі Красногвардійське.

Підприємство «Крименерго» повідомило про аварійне відключення енергопостачання в низці населених пунктів Красногвардійського району. «Населені пункти: Красногвардійське, Мар’янівка, Петрівка, Новоестонія, Видне, Восход, Щербакове, Новопокровка, Доходне, Новосільці, Невське, Володимирове, Знам’янка. Планований час відновлення електропостачання – 3 години», – йшлося у повідомленні.

У ніч на 13 жовтня безпілотники Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій ЗСУ уразили низку об’єктів, що працюють на війну проти України, повідомило Радіо Свобода джерело в СБУ, не уповноважене офіційно коментувати ситуацію.

За повідомленням, серед уражених об’єктів:

підстанція 220 кВ «Кафа» (Феодосія), що є частиною енергомосту РФ – Крим. Тут, за словами джерела в СБУ, пошкоджено силові трансформатори, закриту розподільчу установку, диспетчерську, а також приміщення із захисною автоматикою, внаслідок чого почалися перепади напруги;

підстанція 330 кВ «Сімферополь» – там пролунала серія вибухів.

«Ці наші удари і по електропідстанціях, і по нафтобазах, і по аеродромах «Кача», «Гвардійське» та «Саки» – це удари саме по логістиці російських військ, які мали підтримати наступальні війська на Запоріжжі. Вони там накопичували сили. Збройні сили України завдали серйозних ударів по напрямку, де російські війська перебувають, і відвоювали частину території на Оріхівському напрямку», – наголосив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.



